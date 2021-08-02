تشغيل 20 توربينًا بطاقة الرياح لتوليد الكهرباء ضمن مشروع «غرب بكر»

أعلنت شركة «ليكيلا» المتخصصة في إقامة المشروعات العملاقة في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، أنه تم البدء في تشغيل أول 20 توربينًا في مشروع «غرب بكر لطاقة الرياح»، لافتة إلى أن مزرعة الرياح، أصبحت الآن توفر الطاقة لشبكة الكهرباء في مصر.

تشغيل التوربينات العشرين الأولى يعد إنجازا هاما في مسار المشروع

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن تشغيل التوربينات العشرين الأولى، يعد إنجازا هاما في مسار المشروع، حيث يعني هذا الحدث أن مشروع غرب بكر لطاقة الرياح بدأ بإنتاج طاقة نظيفة بقدرة 250 ميجاوات إلى مصر، مما يجعله يتقدم خطوة إلى مرحله الاكتمال.

وأوضحت الشركة، أن مشروع غرب بكر لطاقة الرياح، يقع على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب رأس غارب، ومن المقرر أن يدخل حيز التشغيل الكامل بحلول نهاية عام 2021، لافتا إلى أنه تم البدء في بناء المشروع في سبتمبر 2019، بينما تم تركيب التوربينات الأولى في نهاية شهر ديسمبر 2020.

المشروع يعتبر جزءا من مخطط الحكومة المصرية للبناء والتملك والتشغيل

وقالت الشركة، إن المشروع يعتبر جزءًا من مخطط الحكومة المصرية للبناء والتملك والتشغيل (BOO)، حيث تسعى الحكومة لتحقيق هدفها المتمثل في توليد 20٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، وستقوم توربينات المشروع بتوليد أكثر من 1000 جيجاوات/ ساعة سنويا، ورفع الطاقة الكهربائية المنتجة من طاقة الرياح بنسبة 18% لمدة 20 عامًا، وأيضا سيقوم المشروع بتخفيض أكثر من 550,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

خلق فرص عمل خلال فترة البناء

وأشارت إلى أن المشروع سيكون له تأثيرا طويل الأجل، يتجاوز مجرد توليد الكهرباء لمدة 20 عامًا. وكما هو الحال في جميع مشاريع «ليكيلا» في القارة الأفريقية، فإن مشروع غرب بكر لطاقة الرياح لديه التزام طويل الأجل تجاه المجتمع المحلي في رأس غارب، الذي يعد من أولويات الشركة، بهدف تطوير خطط الاستدامة المجتمعية خلال المشروع وإلى جانب خلق فرص عمل خلال فترة البناء، وتدعم «ليكيلا» المجتمع المحلي من خلال عدد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.

وتشمل هذه البرامج برنامج تنمية مهارات المرأة، الذي يركز على تنمية مهارات المرأة في مدينة رأس غارب، بما في ذلك برنامج التدريب المهني للسيدات الذي يهدف بشكل خاص إلى زيادة مشاركة المرأة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

حماية التنوع البيولوجي الغني في خليج السويس

وأكدت ليكيلا، أنها تلتزم بحماية التنوع البيولوجي الغني في خليج السويس، من خلال تطوير برنامج «الإغلاق عند الطلب» لحماية الطيور المهاجرة. ولتحقيق ذلك، وقعت الشركة بروتوكولًا مع جهاز شؤون البيئة المصري ومشروع الطيور المهاجرة للمساهمة في تمويل وتنفيذ برنامج التدريب على مراقبة الطيور المهاجرة. وستقوم شركة «ليكيلا» بالاستثمار في الخدمات الاستشارية ومعدات التدريب، بالإضافة إلى رعاية ثمانية متدربين من مدينة رأس غارب، للمساهمة في خلق فرص عمل مستدامة للمجتمع ودعم النظام البيئي المحلي.

خطوة لتزويد مصر بطاقة رياح نظيفة ومتجددة

وقال، فيصل عيسى، مدير عام ليكيلا مصر: «مع وصول التوربينات الأولى إلى بداية التشغيل في مشروع غرب بكر لطاقة الرياح، فنحن نقترب خطوة أخرى من تزويد مصر بطاقة رياح نظيفة ومتجددة، وإلى جانب أهمية هذه الخطوة، وبما أن هذا هو أول مشاريع ليكيلا في مصر، فإن ذلك يضيف بعدا آخر وشعورا بالفخر».

وأضاف: «في حين أن مشروع غرب بكر لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات سيقوم بتوفير الحاجة إلى طاقة رياح نظيفة في مصر، فإن توفير هذه الطاقة هو جزء واحد فقط من عملنا، فنحن ملتزمون أيضا بحماية التنوع البيولوجي لخليج السويس من خلال برنامج الطيور المهاجرة لدينا ودعم المجتمع المحلى فى رأس غارب، الآن وفي المستقبل».