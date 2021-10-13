تطورات الحالة الصحية لـ خالد الصاوي بعد ظهوره على كرسي متحرك

طمأنت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، محبيه ومتابعيه على حالته الصحية بعد إصابته مؤخرا بالتهاب في الأعصاب نتيجة يوم طويل في التصوير تضمَّن كثيرا من مشاهد الأكشن.

تطورات الحالة الصحية لخالد الصاوي

وقالت مى كريم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمد لله هو أحسن كتير عن الأول وخلاص خلال يومين بالظبط هيرجع يصور فيلمه الجديد القاهرة مكة مرة تانية ويصور باقي أعماله».

وتابعت مي قائلة «الإصابة كانت بسيطة هو بس كان عنده يوم تصوير طويل في فيلم القاهرة مكة واليوم ده كله كان أكشن علشان كدا المجهود كان كبير عليه شوية مع العرق والرطوبة تم إصابته بالتهاب في الأعصاب مش حاجة خطيرة يعني».

أما عن فكرة الاستعانة بدوبلير فقالت مي «لا خالد مبيحبش دا خالص بيحب هو يعمل كل حاجة بنفسه علشان تقدر توصل للناس وكمان المخرج هاني خليفة نفس المدرسة بيحبوا كل حاجة تكون طبيعية».

وأكدت مي أن «خالد» سعيد للغاية بالعمل مع الفنانة منى زكي، بطلة فيلم «القاهرة مكة»، وسعيد بالعمل مع مخرج العمل هاني خليفة ومتحمس للغاية لاستكمال تصوير باقي المشاهد.

يُذكر أن الفنان خالد الصاوي كان قد نشر صورة عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» وهو يجلس على كرسي متحرك وعلق عليها قائلا «ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة واحترام الضعف واحترام الكرامة اللى في الضعف».

فيلم «القاهرة مكة»

يذكر أن فيلم «القاهرة مكة» هو بطولة منى زكي وخالد الصاوي ومحمد فراج ومحمد علاء وشيرين رضا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.