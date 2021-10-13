لميس الحديدي تنفي قرابتها بـ ناهد شريف: إشاعة مش عارفة أتخلص منها

نفت الإعلامية لميس الحديدي ما تردد عن أنها ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف، معتبرة أن هذه الشائعة لم تستطع التخلص منها حتى الآن.

لميس: أنا نموذج فج للتعرض للشائعات

وقالت الحديدي أثناء تقديمها حلقة الثلاثاء من برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» تعليقًا على الحادثة الغامضة لسقوط ميكروباص في النيل من كوبري الساحل والذي لم يتبين حقيقتها حتى الآن وأنها ما تزال شائعة تحقق فيها السلطات المختصة، أنها شخصيًا تعاني من الشائعات.

واعتبرت لميس الحديدي نفسها نموذجا فجا للتعرض للشائعات بسبب هذه الشائعة: «أنا عندي شائعة مش عارفة أتخلص منها إن والدتي الفنانة ناهد شريف وأنا نموذج فج لهذا الموضوع وانت لا تستطيع تقنع الناس أن مفيش ميكروباص وقع في النيل وأنا مش عارفة أقنع الناس ازاي أحط شهادة ميلادي أو أحط صورة والدتي».

والفنانة ناهد الشريف، ولدت يوم 1 يناير 1942، وهي فنانة مصرية مشهورة بأدائها أدوار الإغراء وتوجت من المخرج حسين حلمي المهندس الذي اكتشفها ثم لاحقا تزوجت الفنان كمال الشناوي وتزوجت مدنيًا من الفنان اللبناني إدوار جرجيان.

شاركت في أكثر من 60 فيلما في فترة السبعينات وشاركت في الفيلم المثير للجدل «ذئاب لا تأكل اللحم» في دور إغراء صريح، أثار غضب الجماهير.

وتوفيت الفنانة الراحلة ناهد الشريف في 7 أبريل عام 1981 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي الذي أصابها ورحلت عن عالمنا وهي تبلغ من العمر 39 عاماً.