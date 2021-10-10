لميس الحديدي: مصر تدعم جنوب السودان على عدة أصعدة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن موجة تضخم عالمية كبرى تضرب الاقتصادات العالمية، بداية من المملكة المتحدة التي تشهد موجة التضخم الأكبر منذ 9 سنوات، بالإضافة إلى منطقة اليورو والصين التي تشهد هي الأخرى أيضا موجة ارتفاعات قياسية في الأسعار لم تسجل منذ 13 عاما.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» أن الولايات المتحدة تسجل مستويات قاسية في معدلات التضخم، بالإضافة إلى أنباء عن أزمة اقتصادية وشيكة الحدوث في الولايات المتحدة.

مصر ليست في معزل عن حركة الاقتصاد العالمي

وتابعت أن مصر ليست في معزل عن حركة الاقتصاد العالمي حتى ولو كنا جزء صغيرا: «لدينا واردات من السلع والمواد الخام والطاقة الذي يشهد أعلى مستويات لخام برنت في السوق العالمية».

كما تطرقت مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، قائلة: «مصر تدعم جنوب السودان على عدة أصعدة بداية من القطاع الزراعي عبر إنشاء مرزعة مشتركة نموذجية على مساحة 200 هكتار بالإضافة لمساعدتها في إنشاء سدود لتجنب أثار الامطار والاستفادة من تلك المياه بالإضافة إلى تعاون على صعيد الكهرباء حيث يشهد القطاع دعما وتعاونا مشتركا بين البلدين ونهاية بالقطاع الصحي».

3 مشروعات جاري العمل عليهم بمنح مصرية

وأضافت أن هناك 3 مشروعات جاري العمل عليهم بمنح مصرية تقدر بنحو 7.2 مليون دولار لإنشاء مرسى نهري وقضايا أخرى في إطار قضايا المياه والصحة والمنح التعليمة والتي تمثل رافداً في التعاون بين البلدين.

وأشارت إلى أن المباحثات شملت ملف حال ومهم وهو قضايا سد النهضة معرجة على تصريحات سيلفا كير اليت ذكر فيها ما وعدته به إثيوبيا ولم تنفذه: «ستظل قضايا السد توضح أمام العالم تعنت الجانب الإثيوبي تجاه السد والوصول لاتفاق ملزم».