لميس الحديدي: «صلاح رقص نص لاعبي السيتي والعالم منبهر به»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رقص نصف لاعبي مانشستر سيتي وسجل هدفًا عالميًا، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم.

وأضافت «الحديدي»، خلال برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON: «منقدرشي نبتدي هذه الحلقة، دون تحية واجبة لـ مو العظيم، محمد صلاح جاب جول عالمي وعمل أسيست عالمي قدام مانشستر سيتي».

لميس الحديدي تدعو لـ«محمد صلاح»

وتابعت: «صلاح عمل أسيست عالمي لماني، ثم هجمة تانية لصلاح تقريبا رقص فيها نص الفريق، كان بيرقص من الربع الأخير من الملعب، وخد واحد في التاني في التالت في الرابع في الخامس، وسجل جول مبهر، الله يحفظك يا ابني، فخر مصر وفخر العرب».

لميس الحديدي: العالم كله منبهر بهدف صلاح

ولفتت «لميس»، إلى أن هدف صلاح انبهر به الجميع ليس في مصر فقط، بل في كل العالم، موضحة أنه رغم انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، إلا أن أداء صلاح كان أكثر من مبهر وجلعه يكتسح استفتاءات الأفضل في تلك المباراة.

ويتربع «صلاح» حاليا على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في التسجيل بمرمى مانشستر سيتي.