إنقاذ طفلة حديثة الولادة بجراحة معقدة في مستشفى مطروح

نجح فريق طبي بمستشفى مطروح العام في إنقاذ طفلة حديثة الولادة من الموت بجراحة معقدة لإصلاح فتق خلقي في الحجاب الحاجز، بذل خلالها الطاقم الطبي جهدا كبيرا، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف الدكتور صبري شعبان مدير عام مستشفى مطروح العام.

تفاصيل إنقاذ طفلة بعملية جراحية في مستشفى مطروح

وقال الدكتور محمد علي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن مستشفى مطروح العام استقبل طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر سبعة أيام، محولة من مستشفى أخرى على جهاز تنفس صناعي وتعاني من صعوبة بالتنفس، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تعاني من زرقة ناتجة عن عيب خلقي بالحجاب الحاجز، وأدى ذلك إلى دخول محتويات البطن إلى القفص الصدري والضغط الميكانيكي على الرئة، وجرى إخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة وتحضير الطفلة لدخول العمليات لرتق الفتق وإرجاع الأمعاء إلى البطن في عملية جراحية استغرقت ساعتين، وعادت الطفلة إلى الحجز بوحدة حديثي الولادة لاستكمال المتابعة وتلقي العلاج اللازم.

فريق طبى بمستشفى مطروح متخصص في العمليات المعقدة

وأجرى الجراحة المعقدة في مستشفى مطروح العام فريق طبي متخصص في الجراحات الدقيقة والمعقدة يضم «الدكتور كريم بدر أخصائي جراحة الأطفال، الدكتور أحمد العشماوي طبيب الجراحة العامة، الدكتور هاني ضيف استشاري التخدير، وطاقم تمريض العمليات»، وأشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح بالجهد المبذول في العملية، ووجه الشكر لمدير المستشفى والأطباء والتمريض والعمال داخل قسم العمليات، كما وجه الشكر لأطباء وتمريض الحضانة على المتابعة أثناء وبعد العملية الجراحية.