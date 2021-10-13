ضبط 103 آلاف قضية سرقة تيار كهربي ومخالفة شروط تعاقد في 9 أيام

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية بإشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة؛ من ضبط 102 ألف و695 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، خلال الحملات التي شنتها الإدارة على مستوى الجمهورية على مدار 9 أيام، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وغلظ قانون الكهرباء وتعديلاته الجديدة عقوبة سرقة التيارالكهربائي للقضاء على هذه الظاهرة للحفاظ على المال العام، إضافة إلى استقرار واستمرار تغذية الشبكة للتيار للمنشآت بالشكل المطلوب.

التعديلات الجديدة لتغليظ عقوبة سرقة التيار

وتستعرض «الوطن» عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالطرق غير الشرعية وفقا لتعديلات القانون الجديد وهي كالتالي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تمّ التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

آلية حساب غرامة سرقة التيار الكهربائي

وحددت شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي وتكون كالآتي:-

- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا».

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.

- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

- في حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائي الذي تمّ تحريره يتم تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

- إذا تمّ تحويل المحضر للنيابة يتمّ تقديم طلب للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

- غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.

- في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر يتمّ تغليظ العقوبة.