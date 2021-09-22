ضبط 12283 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

وجهت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية مكثفة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط «3060» قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ضبط «12283» قضية سرقة تيار كهربائى

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط «12283» قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط «162» قضية متنوعة من بينها «ضرائب عامة وقيمة مضافة، جمارك ،حماية أموال ومتعلقات الدولة».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط «167» قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغيير نشاط وحدة سكنية ومهنية».

ضبط «1110» قضية تموينية متنوعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط «1110» قضية تموينية متنوعة «غش غذائى، لحوم و مصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية».