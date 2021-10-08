تحرير 54 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد خلال 5 أيام

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية من ضبط 53 ألف و720 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، خلال الحملات التي شنتها الإدارة على مستوى الجمهورية على مدار 5 أيام منهم 13 ألف و245 قضية في اليوم الأول و10 آلاف و930 قضية في اليوم الثاني و3 آلاف و25 ألف خلال اليوم الثالث و14 ألف و539 خلال اليوم الرابع و11 ألف و981 خلال اليوم الخامس، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يسلم صاحب العين طلب حضور وذلك لاحتساب الغرامة اللازمة

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن محضر سرقة التيار يحرر ضد نوعين من المواطنين «الأول» من يستهلك كهرباء بطريقة غير شرعية، و«الثاني» من تم احتساب قيمة أقل من الأحمال التي يستهلكها، لافتا إلى أنه يتم تحرير محضر ويسلم صاحب العين طلب حضور، وذلك لاحتساب الغرامة اللازمة.

التصالح مع الشركة بدفع الغرامة

وأشار مصدر لـ«الوطن» إلى أن المواطن الذي يحرر ضده محضر سرقة تيار كهربائي، يكون أمامه طريقين أولهما أن يتصالح مع الشركة بدفع الغرامة، والثاني بالامتناع عن الدفع وسلوك سبيل التظلم، لافتا إلى أنه في حالة تجاهل المحضر وعدم حضور المخالف للشركة أو لإدارة مباحث الكهرباء، يتم إرسال المحضر للنيابة في موعد أقصاه 60 يوما من تاريخ تحرير المحضر.

تقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة خلال الـ60 يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار

وأوضح أنه إذا وجد المواطن قيمة المحضر مبالغ فيها وأراد أن يسلك طريق التظلم، فيجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة خلال الـ60 يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار، لافتا إلى أنه إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم يتم إحالته إلى لجنة مختصة تسمى «لجنة كبار المشتركين».

قرارات لجنة كبار المشتركين

وأوضح المصدر أن لجنة كبار المشتركين، تصدر 3 قرارات بعد دراسة محضر السرقة ضد الشاكي وهي كالآتي:

القرار الأول:

إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني آخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار‪.‬

القرار الثاني:

تقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي‪.‬

القرار الثالث:

تصدر لجنة الشؤون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة‪.‬

التصالح بين المشترك وشركة الكهرباء يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أمام المحكمة

وأشار المصدر إلى أنه بعد فحص التظلم من لجنة كبار المشتركين وقرارها بصحة الواقعة يكون أمام المخالف ‪ إما دفع مبلغ الغرامة كاملا أو دفع المبلغ بعد تخفيضه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين، ويترتب على التصالح بين المشترك وشركة الكهرباء انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أمام المحكمة