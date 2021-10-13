عالم أزهري يوضح «حدود الخطوبة» بعد واقعة ضرب شاب لخطيبته

أثارت واقعة تعدي شاب في العقد الثاني من عمره على خطيبته الطالبة أمام زملائها بإحدى مدارس الثانوية بمصر القديمة، جدلا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي، ما جعلها تحرر محضرا في قسم الشرطة، كما تساءل الجميع عن حدود العلاقة في فترة الخطوبة.

ضوابط الخطوبة

وقال الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الاسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الخطوبة تعد وعدا بالزواج ليتعرف الشاب والفتاة على بعضهما، في الإطار الشرعي، وفي وجود الأسرة، كي يعرف أفكار كل منهما الآخر، وتتضح طباع كل منهما للآخر، وإن لم يسترح كل منهما للآخر يجوز فسخ الخطبة.

حدود علاقة الخطوبة

وأوضح "الصاوي" في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك حدودا للعلاقة بين الخطيب والخطيبة في فترة الخطوبة، كما له أشياء جائزة وأشياء غير جائزة عليه أن يلتزم بها، ومن ذلك يحق للخاطب أن يأتي لبيت خطيبته بشرط أن يستأذن ولي أمرها ويحدد موعدا حتى ينتظره أحد من الأسرة، كما يحق له أن يجلس مع الخطيبة أكثر من مرة، ويتحدث معها بشرط حضور الأهل.

وأشار أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أن مسألة خروجهما معا في فترة الخطوبة بدون محرم لأي سبب من الأسباب، فهذا لا يجوز، وليس من حق الخاطب أن يفعل ذلك قبل الزواج، ولا من حق الخطيبة أن تطلب ذلك منه، لأن خروجهما معاً غير جائز شرعا، واستدل بقول رسول الله «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما».

مدة الخطوبة

وتابع الصاوي عن مدة الخطبة أن هناك نصوصا في الشرع تفيد بتقييد مدة الخطبة، ولكنها مسألة بيد الخطيبين ولا تلزمهما بموعد معين، ولكن العلماء فضلوا التوسط والاعتدال، حيث لا تطول فترة الخطبة ولا تقصر حتى لا تحدث مشكلات غير متوقعة.