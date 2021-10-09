أزهري يوضح حكم وطريقة الاحتفال بالمولد النبوي 2021

«ما الحكم الشرعي في الاحتفال بالمولد النبوي ؟».. سؤال يتكرر من الكثيرين مع اقتراب موعد شهر ربيع الأول من كل عام، وقبل احتفال المسلمين به، والذي يوافق هاذ العام الثلاثاء المقبل 19 أكتوبر، على أن تكون إجازة المولد النبوي للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الخميس 21 اكتوبر2021، طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟.. أزهري يوضح

وردًا على هذا التساؤل، يقول الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية، وكيل كلية الإعلام السابق بجامعة الأزهر الشريف، إن النهي عن الاحتفال بالمولد بحجة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، لأن النبي احتفل بيوم مولده فكان يصوم فيه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يوم ولدت فيه.

الأزهر الشريف: الاحتجاج بترك النبي الاحتفال بمولده ليس دليلا على النهي

وتابع أستاذ الثقافة بالأزهر الشريف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موجها حديثه للممانعين عن الاحتفال، بأن الاحتجاج بترك النبي الاحتفال بمولده ليس دليلا على النهي، وهذه قاعدة فقهية يقررها أهل العلم تقول «الترك لا يدل على النهي» فصلها الشيخ الغماري في رسالته، بأن كل ترك لا يدل على النهي، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالصورة الحالية للاحتفال لكن لم يرد في نصوص الشرع ما ينهي عنها، والترك لا يدل على النهي.

كما وجه أستاذ الثقافة بالأزهر رسالة للممانعين من الاحتفال ممن يستكثرون علينا فرحتنا بمولد الهادي البشير صلي الله عليه وسلم، قائلا اعتبروا الاحتفال بالمولد النبوي جائزا مثل الاحتفالات بالأعياد الوطنية التي تقييهما تلك الدول، كما وجه رسالة أخرى لأصحاب الطرق الصوفية بأن يحتفلوا احتفالات خالية من المخالفات الشرعية.

طريقة إحياء المولد النبوي 2021

وعن إحياء المولد النبوي قال «الصاوي» تكون بقراءة سيرة النبي وسنته والتعرف علي هديه، فالرسول أوصى، قائلا:«علموا أولادكم محبة سيدنا رسول الله»، أضاف كيف لا نفرح بميلاد سيد الوجود سيدنا محمد وهو أعظم نعمة الإنسانية كلها وربنا أمرنا بذلك «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون».

أوضح أن الاجتماع على الطعام بعد هذه الجلسات المباركة من تمام الفرحة والبهجة وعبادة الطعام من أجل العبادات، وأكثرها ثوابا عند الله، وكان أول ما نطق به فم النبي صلي الله عليه وسلم حينما قدم المدينة مهاجرًا إليها: «أيها الناس اطعموا الطعام وافشو السلام»، وفي ذكر أوصاف المؤمنين الصادقين يقول جل جلاله عنهم «يطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما وأسيرا»، و بهذا يجوز إحياء ميلاد رسول الله، بأكل الحلوى ولا شيء في ذلك.