انتعاش مبيعات قطع غيار السيارات المستعملة.. أرخص من الجديدة بـ70%

استقرت أسعار قطع غيار السيارات في السوق المحلى خلال العامين الماضيين بالرغم من ارتفاع أسعار السيارات عالميًا، وفي الوقت ذاته انتعشت مبيعات قطع غيار السيارات المستعملة حيث لجأ عدد كبير من المواطنين لشرائها لكونها أقل من الزيرو.

قطع غيار السيارات المستعملة تفي بالغرض

بحسب سيد دسوقي رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة لـ«الوطن» قائلًا إن قطع غيار السيارات المستعملة خيار مناسب يوفر كثيرًا على أصحاب السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، كما أنها تفي بالغرض.

وأوضح رئيس شعبة قطع غيار السيارات، بالرغم من وجود انتعاشه قوية في سوق المستعمل، مؤكدًا أن الانتعاشه القوية تحدث في أواخر الفصل الحالي استعدادًا لفصل الشتاء، حيث يقوم عدد كبير من المواطنين بتجهيز سيارتهم استعداد لموسم الشتاء من أعمال صيانة وغيره، مشيرًا إلى أن مبيعات قطع غيار السيارات المستعملة ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بمبيعاتها منذ بداية العام.

قطع غيار السيارات المستعملة تقل بنسبة 70% عن الزيرو

وفى سياق متصل يقول سمير صالح نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة، إن القطع المستعملة تفي بالغرض في ظل ارتفاع أسعار قطع وكالات السيارات حيث تقل أسعارها بنسبة 70%

وأضاف صالح، أن العديد من الشركات المستوردة لقطع غيار السيارات اتجهوا لتقليص الكميات والشحنات المستوردة من الخارج بسبب ارتفاع التكاليف الاستيرادية لتفادي الخسائر المالية، حتى لا يتكبدوا مزيد من الخسائر نتيجة تكدس المخزون وعدم قدرتهم على تسويقها محليًا بعد زيادة الأسعار الأخيرة، التي ارتفعت بسبب أسعار الشحن، مؤكدًا أنه لا يزال هناك مخزون وحالة كبيرة من الركود.

أسعار قطع غيار السيارات

كشاف أمامي سيراتو 2009 -2012 يباع بسعر535 جنيه، وتباع الشبكة الأمامية للسياراة سيراتو تايواني بسعر310 جنيه، والاكصدام أمامي سيراتو 2013-2016 تايواني يباع بسعر 760 جنيه، داير رفرف خلفي سبورتاج أصلي 2017-2020 450 جنيه، ومقبض الشنطة بصمة ريو هاتشباك يباع بسعر545 جنيه، وتباع لوحة مفتاح كيا ريو زجاج رباعي أصل بسعر 1280 جنيه.