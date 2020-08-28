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خبير يوضح أسباب نقص قطع غيار السيارات في الأسواق

كتب:

عمر العربي
11:55 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
قطع غيار

قطع غيار

تشهد سوق السيارات نقصًا شديدًا في توافر قطع الغيار في السوق المصرية، وارتفاع في أسعارها.

وقال المهندس محمد عبد الصمد خبير السيارات، إن ارتفاع أسعار قطع الغيار في السوق أمر نسبي، يرجع إلي بعض الطرازات التي لها سوق كبير.

وأضاف أن انتشار وباء كورونا كان سبباً رئيسياً وراء عدم توافر قطع الغيار بسبب توقف العديد من مصانع السيارات، وتوقف واردات السيارات من الخارج.

وأشار إلى أن ارتفاع قطع الغيار أيضاً يعود إلى كثرة التكنولوجيا التي أصبحت متوفرة في أغلب السيارات التي تتوفر في الأسواق، والتي تساهم بدورها في ارتفاع أسعار قطع الغيار.

وأكد أن هناك بعض المركات في السوق المصرية، التي لا تهتم بتوفير قطع الغيار الخاصة بها.

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