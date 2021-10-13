وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفيرة كولومبيا تعزيز العلاقات الاقتصادية

بحث المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع آنا ميلينا مونيوس دي جابريا سفيرة كولومبيا لدى مصر، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير «مرسى» لـ«مونيوس» بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير.

استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لشركات الإنتاج الحربي

وخلال اللقاء، تمّ استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والمجالات التى يمكن التعاون فيها مع الشركات العاملة بمجالات مماثلة بجمهورية كولومبيا على الصعيدين المدني والعسكري.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار بالدولتين تساعد في إنشاء عمليات تبادل تجاري قوية بين الجانبين.

وأشار الوزير مرسي، إلى أن الجانبين يرتبطان بعلاقات وثيقة، مؤكداً اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالاستفادة من الخبرات الكولومبية في العديد من المجالات، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر.

وتابع: «نبذل جهودًا للتماشي مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، وذلك بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية»، مشيرًا إلى أنَّ مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات كافة الشركات العالمية كما أنَّها تعد مركزاً للإنطلاق إلى الأسواق العربية والأفريقية.

سفيرة كولومبيا: توجد فرص مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين

فيما أوضحت آنا ميلينا مونيوس دي جابريا سفيرة جمهورية كولومبيا لدى مصر، أنَّه توجد علاقات صداقة وتعاون مشترك بين الجانبين، إضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفةً أنَّه توجد فرص مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين كولومبيا ومصر.

كما أشادت «مونيوس» بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، معربةً عن تطلع عدد من الشركات الكولومبية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الأصعدة، خاصةً في ظل إهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وفي ضوء عمليات التحديث الجارية في مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، مشيدةً بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر.

وأوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه في نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والوفود بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكولومبية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.