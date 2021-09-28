«الإنتاج الحربي» تبحث مع نائب وزير الخارجية التشيكي سبل التعاون

استقبل المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، العضو المنتدب، مارتن تلابا، نائب وزير خارجية التشيك، وجان فولك، سفير الدولة لدى مصر؛ لبحث آليات تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، بمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات

ورحب المهندس محمد محمد صلاح، بالوفد التشيكي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وجرى التأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الأساسي، الذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، وأنه يستفاد من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأشار «صلاح» إلى أن الجانبين ناقشا موضوعات التعاون الحالية، كما شهد اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها التشيكية في العديد من مجالات التصنيع المختلفة، ووجهت الدعوة للأخيرة للمشاركة في معرض «EDEX 2021»، المقرر إقامته في مصر، نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

ناشب وزير الخارجية التشيكي يشيد باستقرار مصر

من جانبه، أشاد مارتن تلابا، نائب وزير الخارجية التشيكي، بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليا، نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى اهتمام العديد من الشركات التشيكية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتوطيد التعاون مع الأخرى المصرية، وفي مقدمتها الخاصة بالإنتاج الحربي، والانتقال بهذا التعاون إلى أفاق أكثر انفتاحا.

وأوضح نائب وزير الخارجية، أن اهتمام الجانب التشيكي بالتعاون مع الإنتاج الحربي، يأتى في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية، وبنية تحتية على أعلى مستوى.

سفير التشيك لدى مصر يشيد بدور وزارة الإنتاج الحربي في تشجيع الاستثمار

كما أشاد جان فولك، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار بمصر، وتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط بين القاهرة وبلاده، والتي تمتد لأكثر من 60 عاما.

وأكد «فولك» أن المناخ الاستثماري في مصر بالوقت الحالي مستقر، منوها إلى أن القاهرة من الأسواق الواعدة والجاذبة على مستوى العالم.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن سياسة العمل بالوزارة تقوم على الانفتاح للتعاون مع الشركات العاملة كافة بمختلف المجالات، من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.