وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع مدير مجلس الإمارات للشركات الدفاعية

استقبل محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنس ناصر سعيد العتيبة المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

جاء ذلك بحضور محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمود عرفات مستشار الوزير، وجانيت صبحي مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد بكر المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي، والدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي.

وأشار وزيرالدولة للإنتاج الحربي، إلى أنَّ هذا اللقاء يستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإنتاج الحربي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصةً في ظل وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات، حيث تمّ خلال اللقاء مناقشة موضوعات التعاون الحالية بين الجانبين وتمّ تأكّيد التطلع لتعزيز هذا التعاون.

كما شهد اللقاء، التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الإماراتية في العديد من مجالات التصنيع المختلفة علي الصعيدين العسكري والمدني وذلك في إطار العلاقات التاريخية وأواصر الترابط والتآخي بين الدولتين.

منفتحون على التعاون مع كل الشركات بمختلف المجالات

وأكّد أنَّ سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي هي الانفتاح على التعاون مع كل الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، مضيفاً أنَّ كلا الجانبين يمتلكان إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى وهو ما يمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة في مجال الصناعات الدفاعية.

من جهته، أكّد أنس ناصر سعيد العتيبة المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة أن علاقات التعاون بين مصر والإمارات راسخة وممتدة تاريخياً بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإماراتية في مختلف مجالات التصنيع.

العتيبة يشيد بتطور العلاقات بين البلدين

وأشاد بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري الذي نتج عنه زيادات سريعة في معدل النمو التجاري بسبب ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية الذي استهدف مختلف القطاعات المصرية.

وأعرب عن اهتمام المجلس بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات المصرية وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي، بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأوضح «العتيبة»، أنَّ اهتمام الجانب الإماراتي بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، يأتي بهدف تبادل الخبرات والرؤى في ظل الإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين، مشيداً بدور وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها.

وعبر عن ترحيب شركات الصناعات الدفاعية بالإمارات بالمشاركة في معرض السلاح «EDEX 2021» المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من 29/11 – 2/12/2021.

بدوره، أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ الجانبين اتفقا في نهاية اللقاء على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية وذلك للتعرف بشكل أكثر عمقاً على إمكانيات الجهتين على أرض الواقع والوقوف على نقاط التعاون المقترحة والعمل على تعزيزها.