«العربية للإعلام الرقمي»: مصر ليست بحاجة لمن يعلمها حقوق الإنسان

قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إنّ مصر قدّمت خدمات كبيرة جدا للاجئين مؤخرا، حيث تتعامل معهم بشكل إنساني، وتكاد تعاملهم كمصريين، متابعا: «تجلى هذا الأمر في اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف، من خلال دعوة اللاجئين للدخول في برنامج 100 مليون صحة وعلاجهم بالمجان، والحق في التعليم بالمدارس الحكومية، ما يعكس التزام مصر بالمعاهدات الدولية واحترام مصر للإنسان واللاجئ بشكل خاص».

الدولة المصرية تحترم حقوق الإنسان

وأكد رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية تحترم حقوق الإنسان، ومصر لا تحتاج لمن يقول لها ما هي حقوق الإنسان، مشيرا إلى احترام القيادة السياسية للشعب المصري واستضافة اللاجئين.

اللاجئون ضيوف مصر ومرحب بهم دائما

وتابع بسيوني، أنّ الرئيس السيسي أكد من قبل أنّ اللاجئين ضيوف مصر ومرحب بهم دائما، كما أنّ مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان، وأول دولة عربية ظهرت فيها منظمات حقوق الإنسان، وأول دولة عربية تنشئ مجلسا قوميا لحقوق الإنسان، مضيفا: «مصر لديها منظومة حقوقية كبيرة جدا، أكبر من فكرة تسييس حقوق الإنسان التي تحاول بعض المنظمات الهجوم على مصر من خلالها، وبالتالي لا ننتظر تقييمات من أحد».

وأوضح رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، أنّ حقوق الإنسان «مش بطحة على راسنا»، مشيرا إلى أنّ مصر تتعامل مع الإنسان المصري بالدستور، ولدينا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تنظم الحقوق كافة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الصحية وغيرها، علاوة على المشاريع التنموية والبيئية الكبيرة، التي ترفع جودة حياة المواطن المصري، وتعد صلب حقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي تغيير نظرته لنا، خاصة أنّ بعض المنظمات تنفذ أجندات لصالح بعض المنظمات الإرهابية.