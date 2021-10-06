عامر رئيسا لـ«الدينية» وهيبة لـ«حقوق الانسان» في انتخابات مجلس الشيوخ

انتهت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بمجلس الشيوخ إلى الابقاء على تشكيلها فى دور الانعقاد الأول، ووفقا لما أسفرت عنه انتخابات اللجان النوعية احتفظ النائب يوسف السيد عامر، بمقعد رئاسة اللجنة، ومحمد سليم ونادر نسيم وكيلين، وخضرة سالم أمينًا للسر.

تشكيل لجان مجلس الشيوخ

كما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، والتى جرت اليوم عن فوز محمد هيبة برئاسة اللجنة ، كما شهدت فوز كلا من النائب أبو الفتوح محمد، ومجدى فريد بمقعدى الوكالة، فيما فازت رشا نصير بأمانه سر اللجنة.

بينما اسفرت انتخابات لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن فوز محمد حلاوة برئاسة اللجنة ومحمد المنزلاوي وكيلتيسير مطر وكيلاحمد الجندي آمين سر.

وشهدت إنتخابات لجنة الزراعة فوز النائب عبد السلام الجبلي برئاسة اللجنة والنائبان محمد السباعي وجمال أبو الفتوح بمنصب وكيلا اللجنة ، والنائب عز الدين جودة أمينا للسر.

أبو شقة يترأس جلسة مجلس الشيوخ

وترأس المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة الأولى للمجلس اليوم ، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لتلقي الطعون.

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ دور انعقاده الثاني أمس بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.