التميمي: مهرجان الجونة سيقام في موعده دون تأجيل

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنّه لا نية لتأجيل المهرجان كما تردد على السوشيال ميديا، بسبب الحريق الذي اندلع قبل قليل في القاعة الرئيسية.

وأضاف التميمي لـ«الوطن» أنّ المهرجان سيقام في موعده دون أي تأجيل، والمؤتمر الصحفي في مكان يبعد عن مكان الحريق.

انعقاد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة في موعده

وأكدت إدارة مهرجان الجونة انعقاد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الـ5 في موعده اليوم الساعة 2 ظهرا، كما أشارت إلى أنّ المكان الذي سينعقد به المؤتمر الصحفي ليس له علاقه بمكان الحريق.

إخماد الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد الحريق الضخم الذي شب في القاعة الرئيسية التي كان مقررا إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها.

وتسبب الحريق في خسائر كبيرة بمهرجان الجونة السينمائي، تمثلت في دمار جزء كبير من القاعة الرئيسية.