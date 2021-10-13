محمد رمضان ينشر لقطات حصرية من أغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من بروفات العرض الغنائي الذي سيقدمه في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مساء الغد، عبر خاصية «ستوري» بحسابه الرسمي على «إنستجرام».

سميح ساويرس يحتضن محمد رمضان في بروفات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وكشف الفنان محمد رمضان مشاهد حصرية من كواليس الأغنية التي يقدمها مع الفنان نادر خياط ذي الأصول المغربية والمعروف فنيا باسم «ريد وان»، ويتولى إخراج العرض الفنان حسام الحسيني، كما ظهر رجل الأعمال سميح ساويرس خلال البروفات محتضنا محمد رمضان، ومعلقًا على الصورة: «أخي الأكبر».

ووصل عدد من النجوم من مصر والوطن العربي إلى مدينة الجونة لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، من بينهم أحمد الفيشاوي وزوجته، بالإضافة إلى الفنانة العراقية شذى حسون، وذلك قبل انطلاق فعاليات المهرجان مساء الغد، الذي تستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجاري.

تكريم أحمد السقا والفلسطيني محمد بكري في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وتشهد الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم الفنان أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي، بالإضافة إلى الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري، كما يشهد برنامج المهرجان الاحتفاء بالمخرج البولندي الراحل كريستوف كيشلوفسكي من خلال برنامج خاص لعرض أفلامه ومعرض صور وحفل موسيقي.

وعن اختيار إدارة مهرجان الجونة السينمائي للفنان أحمد السقا للتكريم ضمن فعاليات الدورة الخامسة، أوضح انتشال التميمي، مدير المهرجان، في تصريحات سابقة أن تكريم الفنان المصري جاء ضمن الاحتفاء بسينما الحركة التي برز فيها النجم المصري بشكل كبير على مدار السنوات السابقة. متابعا: «المسألة لا تتعلق بجيل وإنما نحن نحتفي بأشكال سينمائية مختلفة، هناك في مصر على وجه الخصوص العشرات من الأشخاص المستحقين للاحتفاء بهم، وهناك أسباب عديدة للاحتفاء بكل شخص من هؤلاء».