حقيقة غياب يسرا عن مهرجان الجونة السينمائي بعد هجومها على انتشال التميمي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، خبرًا يُفيد بغياب الفنانة يسرا، عن مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، وذلك بعد هجومها على انتشال التميمي، قبل أيام، عبر حساباتها الإلكترونية المُختلفة.

وبدورها، كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن حقيقة غياب يسرا عن حضور فعاليات الدورة الخامسة، إذ تبين أنّ هذا الكلام عارٍ عن الصحة، كون تصدر اسمها قائمة ضيوف المهرجان، والتي جرى الإعلان عنها مساء أمس الإثنين.

ويأتي حضور يسرا، مهرجان الجونة السينمائي، بصفتها عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، إذ أنّ خبر غيابها عن الدورة الخامسة بمثابة شائعة لا أساس لها من الصحة.

تفاصيل أزمة يسرا مع مدير مهرجان الجونة السينمائي: خطأ لا يمكن السكوت عنه

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت أزمة كبيرة بين يسرا، وانتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، حيث أعربت عن استيائها الشديد، من تصريحات الأخير، بأنه لا يصح تكريم يسرا في المهرجان، كونها عضو اللجنة الاستشارية.

وشنت يسرا، هجومًا حادًا على انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أن مبرراته لعدم تكريمها، غير صحيحة، لاسيما وأنه جرى تكريم الفنانة هند صبري في إحدى السنوات الماضية، رغم إنها عضو لجنة استشارية.

وناشدت يسرا، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عدم الزج باسمها في أي سياق لاسيما وإنّ كان غير ضروري، قائلة: «تكررت كثير من المواقف السلبية معي وآخرين باللجنة، وهو ما كنت لا أتوقف عنده، ضمن سياق اعتزازي بالمهرجان الجونة ودعمي له من اليوم الأول، لكن خطأكم الأخير لا يمكن السكوت عنه وهو مرفوض جملة وتفصيلاً».

يسرا تحظى بدعم واهتمام من جمهورها بعد أزمة انتشال التميمي

وحظيت يسرا، باهتمامٍ ودعم كبيرين من قبل جمهورها، بعد تلك الأزمة، حيث قال أحدهم: «أكبر تكريم ليكي حب؛ احترام وافتخار جمهورك بيكي وأعمالك حتى توضيح حضرتك فيه رقي وبصمة احترام واحترافية.. ده أنت أصلًا بيسعدك تكريم الزملاء وعمرك ما حسدتي حد.. ترفعك أفضل رد.. بس ده توضيح جيد».