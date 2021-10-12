قائمة ضيوف مهرجان الجونة السينمائي.. من بينهم ليلى علوي وسمية الخشاب

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة قائمة ضيوف مهرجان الجونة السينمائي 2021، في الدورة الخامسة، والمُقرر انطلاقها يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر والوطن العربي والعالم كله.

منى زكي ونيللي كريم في قائمة ضيوف مهرجان الجونة السينمائي

وكشفت القائمون على الدورة الخامسة، عن قائمة ضيوف مهرجان الجونة السينمائي 2021، من بينهم ليلى علوي، وسمية الخشاب، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وطارق لطفي، ومنى زكي، ونيللي كريم، وأنوشكا، وبسمة، ولبلبة، وروجينا، وأشرف عبد الباقي، وريهام عبد الغفور، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، وأحمد داش، وأحمد داوود، ومايا دياب، والمخرجة إيناس الدغيدي.

آدم الشرقاوي في مهرجان الجونة السينمائي لأول مرة

وتضم قائمة ضيوف مهرجان الجونة السينمائي 2021، أمير المصري، وداليا البحيري، ومريم الخشت، ومحمود الليثي، وتارا عماد، وأحمد فهمي، ومحمد فراج، وصبري فواز، وثراء جبيل، ومحمد حاتم، وعلي قاسم، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وكريم محمود عبد العزيز، وشريف منير، وسيد رجب، وهاني رمزي، وأحمد رزق، وعلا رشدي وأحمد شاكر.

وتشمل قائمة ضيوف مهرجان الجونة السينمائي 2021، كلّ من بسنت شوقي، وهنا شيحة، وآسر ياسين، ونور، وريا أبي راشد، ودياموند عبود، وباسل الخياط، وهدي الأتربي، ويسرا اللوزي، وهدى المفتي، وناهد السباعي، وآدم الشرقاوي، وعلي الطيب، وعمر الشناوي، ومايان السيد، وجابي خوري، وعمرو محمود ياسين، وشريف مندور، وبيتر ميمي، وتامر محسن وهشام الغانم وآخرين.

تكريم أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي

ومن المُقرر وصول الفنان أحمد السقا، إلى مدينة الجونة، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لتكريمه خلال حفل الافتتاح، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن منحه جائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرًا لمشواره السينمائي، كما يُعد رائدًا في أفلام الأكشن.

ناردين فرج وجاسمين طه.. مُقدما حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وكانت أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، برئاسة انتشال التميمي، عن إسناد مهمة تقديم حفل افتتاح الدورة الخامسة إلى الإعلامية والفنانة ناردين فرج، فيما تُقدم الإعلامية جاسمين طه زكي، حفل الختام، والمُقرر له يوم 22 أكتوبر الجاري.