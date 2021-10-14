7 محظوارات يجب على طلاب المدن الجامعية تجنبها مع بدء التسكين

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بدأت الجامعات الحكومية فى تسكين الطلاب داخل المدن الجامعية، كما بدأت جامعة الأزهر التسكين أمس الأربعاء، لطلاب وطالبات المدن الجامعية للوجه القبلي بالمدينة الجامعية بنين وبنات أسيوط.

وهناك عدد من القواعد التي يجب اتباعها عند التسكين في المدن الجامعية، ومحظورات على الطالب تجنبها وفق كل جامعة، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز المحظورات وفق ما ذكرت جامعة الأزهر وجامعة حلوان أيضا عبر موقعهما الإلكتروني.

محظورات على طلاب المدن الجامعية الابتعاد عنها

وضعت المدن الجامعية عددا من المحاذير التي يجب الابتعاد عن ارتكابها لتجنب توقيع العقوبات التأديبية، والوصول إلى قرار بحرمان الطالب من الإقامة، والتي جاءت كما يلي:

1- التأخير خارج المدينة بعد المواعيد المقررة للدخول وإعطاء «التمام».

2- إحداث ضوضاء بالمدينة ومرافقها.

3- الظهور بملابس تعتبر غير لائقة مثل «شورت – فانلة داخلية».

4- استعمال الكهرباء فى غير أغراض الإضاءة.

5- العبث بأثات المبنى بالمدن الجامعية أو إساءة استعماله.

6- من يرتكب أفعالا تزعج الآخرين كالتدخين فى الحجرة أو المرافق الخاصة بالمدينة.

7- ضبط الطلاب وهم يحرضون على مخالفة تعليمات المدينة الجامعية وفق كل جامعة تضع قواعد مخصصة لها.

وتنص القواعد واللوائح بالمدن الجامعية على أن يتم منح الطالب فرصة والتنبيه عليه، وفى حالة تكرار المخالفة تصل العقوبة التأديبية إلى الحرمان من الإقامة بالمدينة الجامعية.

كما يجب أن يخضع الطالب المقتدم للسكن بالمدن الجامعية، لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية، كما اشترطت المدن الجامعية أخذ لقاح كورونا قبل التسكين.

يذكر أن التسكين في جامعة حلوان بداية من يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، ويتم التسكين بواقع 300 طالب وطالبة يوميا، وذلك حفاظا على الإجراءات الاحترازية.