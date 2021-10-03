رئيس «جنوب الوادي» يكشف حقيقة زيادة مصروفات المدن الجامعية

نفى الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، زيادة مصروفات العام الدراسي الجديد، وكذلك رسوم الإقامة في المدن الجامعية، مشيرًا إلى أنها كما هي 350 جنيهًا فقط.

وأشار «الغرباوي»، خلال تصريحات له على شاشة «TeN» إلى استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن 60% من المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة تدريس والفرق المعاونة والطلاب حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

تطعيم الطلاب الجدد بلقاح كورونا

وأكد أنهم بدأوا بتطعيم الطلاب الجدد، وذلك خلال إجراء الكشف الطبي، كما أنهم اشترطوا أن يكون من بين أوراق التسكين بالمدينة الجامعية ورقة تشير إلى حصول الطالب على اللقاح.

حرمان غير الحاصلين على اللقاح من دخول الجامعة

وأضاف أن جامعة جنوب الوادي تعمل على الانتهاء من عملية التطعيم حتى يكون العام الدراسي حضوريا وبعيدًا عن أي أزمات، ولن يدخل للحرم الجامعي أي طالب غير متلقي للتطعيم.

تطبيق نظام الساعات المعتمدة بجنوب الوادي

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة استعدت للعام الدراسي الجديد منذ بداية الصيف، كما أنه تم اعتماد الساعات المعتمدة في بعض الكليات بقرار وزاري، ومن المنتظر اعتماد البعض الآخر، فضلًا عن إجراء تدريب للوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.