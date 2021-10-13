انتشال التميمي يوضح سبب اندلاع حريق مهرجان الجونة السينمائي

رجح انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن يكون سبب اندلاع حريق مهرجان الجونة «ماس كهربائي»، موضحا أنّ التحقيق ما زال مستمرا حتى الآن، والجميع بانتظار الكشف عن السبب الحقيقي للحريق.

وأكد التميمي لـ«الوطن»، أنّ التحقيق بدأ بالفعل لمعرفة سبب الحريق الذي اندلع في القاعة الرئيسية بمهرجان الجونة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق الذي شب قبل قليل، في قاعة المؤتمرات المقرر أن يقام بها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.