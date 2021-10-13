مصدر من مهرجان الجونة: الخسائر كبيرة.. ومصير حفل الافتتاح لم يتحدد «فيديو»

عاشت مدينة الجونة حالة من الذعر اليوم، إثر اندلاع حريق ضخم في القاعة الرئيسية المقرر أن يقام بها حفل افتتاح مهرجان الجونة غدا.

وقال مصدر من داخل إدارة مهرجان الجونة لـ«الوطن» إنّ الخسائر التي خلّفها الحريق لم يتم حصرها حتى الآن، لكنها كبيرة: «سنرصد حجم الخسائر خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاطمئنان على صحة وسلامة الحضور»، موضحا أنّ مصير ومكان حفل الافتتاح لم يتحددا حتى الآن.