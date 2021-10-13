شروط وتكلفة حضور مهرجان الجونة 2021.. 3 أنواع من البطاقات

بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، غد الخميس الموافق 14 أكتوبر ويستمر حتى 22 أكتوبر الحالي، ليبدأ المهتمون بمجال السينما البحث عن شروط وتكلفة حضور مهرجان الجونة 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» شروط وتكلفة حضور مهرجان الجونة 2021 وفقًا للموقع الرسمي للمهرجان على النحو التالي:

شروط وتكلفة حضور مهرجان الجونة 2021

ذكر مهرجان الجونة عبر موقعه الإلكتروني، أنّ هناك 3 أنواع من بطاقات حضور المهرجان، إلى جانب الاعتمادات وشباك التذاكر، كما أنّ بطاقات الحضور متاحة لطلاب السينما ومحبيها وخبراء الصناعة والشخصيات الإعلامية، كما يلي:

واختلفت أسعار بطاقات المهرجان على النحو التالي:

البطاقة الفضية 3 آلاف جنيه مصري

والبطاقة الفضية مخصصة لمحبي المهرجانات والسينما من غير العاملين بصناعة السينما لمنحهم تجربة المهرجان كاملة، حيث يُمكنك الاستماع بأسبوع مليء بالفعاليات في المهرجان، من حفل الاستقبال اليومي عند غروب الشمس، حيث يمكنك خلق الصداقات والمعارف والاستمتاع بمشروبك مع الترفيه، وحضور سوق المهرجان وشراء المنتجات المصنوعة في الجونة، إضافة إلى العروض الأولى اليومية للسجادة الحمراء، والفعاليات الأخرى.

كما توفر لك البطاقة الفضية، الوصول إلى مواقع المهرجان الرئيسية: حرم الجونة، سي سينما، وسينما زا آرينا، حيث تقام عروض الأفلام وحلقات النقاش والمحاضرات الخاصة بمنصة الجونة السينمائية.

البطاقة الذهبية بـ9 آلاف جنيه مصري

تمنحك بطاقة المهرجان الذهبية كل مزايا البطاقة الفضية، كما تمنحك الفرصة لحضور حفل الافتتاح أو الختام مع حضور الحفلة غير الرسمية التالية للحفل الذي تختاره.

البطاقة البلاتينية بـ20 ألف جنيه مصري

تُمكنك بطاقة المهرجان البلاتينية من الاستمتاع بالمهرجان مثل المشاهير الحقيقيين، إذ تمنحك جميع مزايا البطاقة الفضية مع وصول حصري إضافي إلى حفلي الافتتاح والختام والحفلات غير الرسمية التالية لهما، إضافة إلى حفلات الاستقبال اليومية الخاصة والفعاليات المميزة.

سياسة الشراء

1- بطلبك للحصول على بطاقة الاعتماد لمهرجان الجونة السينمائي، فإنك تقر بأنك قرأت ووافقت على «الشروط والأحكام».

2- إذا كنت من العاملين في صناعة السينما، يمكنك طلب الحصول على الاعتماد الخاص بالصناعة من خلال الزر الموضح بالموقع، لحضور فعاليات منصة الجونة السينمائية المختلفة بما في ذلك المحاضرات والعروض وحلقات النقاش، إذا لم تكن من صناع السينما، يمكنك شراء واحدة من بطاقات المهرجان المميزة لحضور فعاليات المهرجان المختلفة من خلال زر «البطاقات».

3- لأغراض الأمن وحق الوصول، يتم طلب تقديم فردي ويصدر بصورة شخصية.

4- المتقدمون الذين يمتلكون خطاب تأكيد وإثبات ساري للدفع، هم المؤهلون للدخول من بوابات الجونة لاستلام اعتماداتهم أو بطاقاتهم.

5- سيكون مطلوبًا منك أن تُظهر بطاقة هوية سارية عند مكتب الاعتماد للحصول على البطاقة الخاصة بك.

6- الاعتمادات والبطاقات المشتراة لا يمكن استرداد قيمتها ولا يمكن نقلها لشخص آخر.

تفاصيل الاعتماد

واختلفت تفاصيل الاعتماد على النحو التالي:

اعتماد الصناعة

إذا كنت من خبراء الصناعة أو صانع أفلام تعمل لدى شركة إنتاج أو مؤسسة أو منظمة ثقافية، فإنّ اعتماد منصة الجونة السينمائية هو المناسب لك، إذ يمكنك حضور عروض الأفلام، وجلسات عرض منطلق الجونة السينمائي وحفلي افتتاح وختام المنصة، إضافة إلى حضور محاضرات جسر الجونة السينمائي وجلسات النقاش والورش التي يقدمها خبراء صناعة السينما الإقليميين والدوليين.

اعتماد الصحافة والإعلام

إذا كنت صحفي أو مراسل أو مصور أو تعمل في فريق قناة تلفزيون أو إذاعة أو مسؤول علاقات عامة لفيلم مشارك في مهرجان الجونة، يرحب بك المهرجان للتقديم للاعتماد الصحفي مجانًا، ويمنح الاعتماد الصحفي حامليه كل الإمكانيات لتغطية عروض المهرجان وفعالياته.

اعتماد طلاب السينما

ويُمنح للطلاب المتخصصون في أي من مجالات السينما أو الإعلام، ممن لديهم الفرصة للحصول على اعتماد يؤهلهم لحضور عروض مهرجان الجونة السينمائي وفعاليات منصة الجونة السينمائية المفتوحة للجمهور.

بطاقة محبي السينما

وتمكنك بطاقة محبي السينما من الحصول على 4 تذاكر يوميًا طوال فترة المهرجان بسعر خاص، لحضور أكبر عدد ممكن من الأفلام المعروضة في مهرجان الجونة السينمائي.

التذاكر العادية

إذا كنت من غير المعتمدين، يمكنك شراء تذكرتك والاستمتاع ببرنامج عروض مهرجان الجونة السينمائي أو فعاليات منصة الجونة السينمائية المختلفة.

خصم الطلاب

احضر هويتك الدراسية وتمتع بخصم خاص على تذاكر المهرجان.

وأشار موقع المهرجان الرسمي إلى أنّه يتاح شراء التذاكر في الشبابيك المخصصة لذلك في مدينة الجونة بدءًا من 14 أكتوبر الأول 2021.