تغير سعر كيلو اللحم البلدي بمعدل 5 جنيهات.. تعرّف على الأسباب

حافظت «أسعار اللحوم» المستوردة على استقرارها مقابل زيادة اللحوم البلدي بقيمة 5 جنيهات في الكيلو جرام بالأسواق.

وقال محمد وهبه رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، إن ارتفاع الأسعار يأتي حسب آلية العرض والطلب، إلى جانب وجود فجوة في إنتاج اللحوم البلدي بالسوق المحلي نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشار وهبه فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم البلدي أثر على عمليات الشراء بالسلب بالتراجع نتيجة ترشيد الاستهلاك، مبيناً أن الأسعار ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.

كثرة المعروض من اللحوم المستوردة

وفى سياق متصل قال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن هناك استقرار في سعر بيع اللحوم المستوردة بالأسواق، عازياً الأسباب إلى وجود مخزون في الأسواق من اللحوم المستوردة بالإضافة إلى دخول التعاقدات القديمة للأسواق وهو ما حافظ على استقرارها رغم أزمة البرازيل فضلاً عن كثرة المنافذ ووجود وفرة في المعروض مع عدم وجود طلب.

البرازيلي بـ 85 جنيهًا.. والهندى بـ 53 للكيلو

وكشف أن أكتوبر الجارى يشهد عدداً كبيراً من التعاقدات، وحسب الرصد، فإن اللحوم المجمدة الشعبية «البرازيلي» يباع بسعر 85 جنيهًا للكيلو جرام، والهندى بـ 53 جنيها. وعلى الجانب الآخر، دعت غرفة تجارة الشرقية برئاسة أسامة سلطان بإنشاء جهاز لمواجهة الارتفاعات السعرية في أسعار اللحوم يتم من خلاله توجيه دفة الاستيراد الفوري للسلع التي ترتفع أسعارها، وذلك من خلال الحكومة أو من عبر إعفاء جمركي كامل أوجزئي أو مؤقت، موضحاً أن فلسفة هذا الجهاز تقوم على خط دفاع يؤدي إلى توافر السلع.

دعوة لمقاطعة اللحوم شهراً كاملاً

وجددت جمعية مواطنون ضد الغلاء دعواتها إلى المواطنين بضرورة مقاطعة اللحوم مدة شهر كامل حتى تصل رسالة المستهلكين لهؤلاء الجشعين ولحماية المستهلك من الأسعار المعلنة لدى الجزارين ومن يسمونه بتجار الطبلية، حيث بلغ سعر كيلو اللحم 95 جنيهًا لكيلو اللحم بالعظم وهو ما يعني أن الجزار سوف يبيع الكيلو بما يقترب من 150 جنيهًا للكيلو خاصة وأن الجزار سيخلي العظم من الذبيحة ويبيعها مشفاه للمواطنين بالسعر الذي يحقق له ولو هامش صغير.