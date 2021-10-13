أبرز أعمال نجيب محفوظ الخالدة في ذكرى فوزه بـ«نوبل للأدب»

تحل علينا اليوم 13 اكتوبر، ذكرى فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة «نوبل للأدب» وذلك عام 1988م، ولكن لم يسافر نجيب لاستلام الجائزة، وأوفد ابنتيه لاستلامها، لأنه لم يكن يحب السفر للخارج، ويُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، بدأ نجيب محفوظ الكتابة منذ ثلاثينات القرن العشرين، واستمر حتى 2004، وتتسم رواياته بسمة متكررة وهي الحارة التي تعادل العالم، ويُعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.

أعمال نجيب محفوظ الأدبية

قدم نجيب محفوظ العديد من الأعمال التي ظلت خالدة حتى الآن، ومن أشهر أعماله الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب، بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبا واقعيا.

وكتب عدد من الروايات هي «عبث الأقدارـ رادوبيس ـ كفاح طيبة ـ القاهرة الجديدة ـ خان الخليلي ـ زقاق المدق ـ السراب ـ بداية ونهاية ـ بين القصرين ـ قصر الشوق - السكرية ـ اللص والكلاب ـ السمان والخريف ـ الطريق ـ الشحاذ ـ ثرثرة فوق النيل ـ ميرامار ـ أولاد حارتنا ـ المرايا ـ الحب تحت المطر ـ الكرنك ـ حكايات حارتنا ـ قلب الليل ـ حضرة المحترم ـ ملحمة الحرافيش ـ عصر الحب ـ أفراح القبة ـ ليالي ألف ليلة ـ الباقي من الزمن ساعة ـ أمام العرش ـ رحلة ابن فطومة ـ العائش في الحقيقة ـ يوم قُتِل الزعيم ـ حديث الصباح و المساء ـ قشتمر»، ومن هذه الروايات ما تحول إلى أعمال درامية شهيرة في مصر.

قصص نجيب محفوظ

كما قدم مجموعات قصصية وهي «همس الجنون ـ دنيا الله ـ بيت سيء السمعة ـ خمارة القط الأسود ـ تحت المظلة ـ حكاية بلا بداية وبلا نهاية ـ شهر العسل ـ الجريمة ـ الحب فوق هضبة الهرم ـ الشيطان يعظ ـ رأيت فيما يرى النائم ـ التنظيم السري ـ صباح الورد ـ الفجر الكاذب ـ أصداء السيرة الذاتية ـ القرار الأخير ـ صدى النسيان ـ فتوة العطوف ـ أحلام فترة النقاهة».

عمل نجيب محفوظ في كتابة السيناريوهات

وكتب العديد من السيناريوهات بعد أن التقى بالمخرج صلاح أبو سيف، والذي عرض عليه الاشتغال بكتابة السيناريو وعلمه ذلك، وقدم أول سيناريو له لفيلم مغامرات عنتر وعبلة، والذي تأخر إصداره حتى عام 1948. ثم فيلم المنتقم، والذي صدر قبله. وكان المخرج صلاح أبو سيف أحيانا يشاركه في الكتابة. واستمر نجيب محفوظ في كتابة السيناريوهات حتى عام 1959، حين كلفه وزير الثقافة ثروت عكاشة للعمل في منصب مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية.

جائزة نوبل

يذكر أن جائزة نوبل في الأدب، جائزة سنوية تمنح منذ سنة 1901، لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي، وأظهر مثالية قوية حسب وصف ألفرد نوبل في وصية المؤسسة لهذه الجائزة الأعرق والأكثر إعلامية وشهرة في العالم.

ويُمنح الفائزون بجائزة نوبل شهادة مُقدمة من ملك السويد مباشرةً، وتتميز كل شهادة مُقدمة من الجهة المانحة للجائزة بتصميم فريد خاص بالشخص الفائز بها، تحتوي الشهادة على صورة ونص يتضمن اسم الفائز بالجائزة واستشهادًا بالأسباب التي جعلته جديرًا بها.