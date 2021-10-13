مهرجان الجونة في موعده.. وتحقيقات جارية حول أسباب حريق البلازا

أكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنه تمت السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، منوهة إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان.

وأشارت في بيان، إلى أن الإدارة قامت بالتواصل مع قوات الحماية المدنية فور اندلاع الحريق، والتي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

كما قامت إدارة المهرجان على الفور، بفتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادثة لكشف الأسباب الرئيسية، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي، مؤكدة عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الخامسة في موعده المقرر اليوم الساعة 4 مساءً.