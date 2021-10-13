نجيب ساويرس يوضح مصير افتتاح مهرجان الجونة بعد حريق القاعة الرئيسية

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنّ مركز احتفال مهرجان الجونة سليم، والمهرجان سيُفتتح في موعده، ونشر ساويرس صورة للمركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أظهرت قاعة الاحتفالات سليمة ولم تتأثر بأي حريق.

وكان انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، كشف عن حجم الخسائر والإصابات التي خلّفها الحريق، قائلا لـ«الوطن» إنّ الحادث أسفر عن إصابة عدد قليل من العاملين بالاختناق، ولم يتم الحصر الإجمالي لأعداد الضحايا حتى الآن، واتخذت الإجراءات اللازمة ونقلوا إلى المستشفى، موضحا أنّ التفاصيل ستعلن بوضوح خلال الساعات المقبلة.

وشهدت القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي اندلاع حريق ضخم، ظهر اليوم، احترقت معه «الريد كاربت» الشهيرة التي تستقبل النجوم خلال دخولهم للقاعة، ما أدى لسقوط عدد من المصابين، فضلا عن الخسائر المالية.