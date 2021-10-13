منح سماح أبو بكر عزت درع التفوق في الكتابة للطفل

أعلن الكاتب والمفكر د. محمد بهي الدين، تدشين مبادرة بعنوان «العبد» كأول مبادرة لتكريم أصحاب العطاء الفكري والأدبي، وحيث تنظم المبادرة جائزة العبد السنوية للإبداع، وستكرم الكاتبة سماح أبو بكر عزت وتمنحها درع التفوق في مجال الكتابة للطفل. وذلك في أول مؤتمر بنادي إيزي سبورتس بالقاهرة 15 أكتوبر الجاري.

ترجمة 50 عمل في مجال الكتابة للطفل

استعرض«بهي الدين» 3 محاور للمؤتمر عبر«فيسبوك»:

أولاً: منح جائزة حامد بك العبد للإبداع في مجال الكتابة للطفل للكاتبة سماح أبو بكر عزت التي قفزت من المحلية إلى العالمية بعد ترجمة بعض أعمالها الخمسين لأكثر من لغة عالمية.

ثانيا: وضع نواة لتأسيس مكتبة الطفل والأسرة بنادي إيزي سبورتس ضمن مشروع مكتبة بكل ناد رياضي، وبهذا يؤول السبق لنادي «العبد» إيزي سبورتس.

ثالثا: إطلاق مبادرة تحمل عنوان «التربية من خلال أدب الطفل» والتي قامت بتأسيسها الكاتبة سماح أبو بكر عزت وذلك بصناعة ذهنية منيعة ضد قصص الخرافات والأساطير وبداية بناء الطفل المحصن ضد الإرهاب.

مشاركة نخبة من أساتذة الجامعة وخبراء علم النفس

المؤتمر برعاية مؤسسة المصريين للدراسات والبحوث ويعقد على شرف تكريم الكاتبة سماح أبو بكر عزت بمناسبة تكريمها من قبل مؤسسة IBBY عن أحد أعمالها الأدبية المترجمة في سويسرا والصين، ويشارك فيه نخبة من أساتذة الجامعة وخبراء علم النفس، بالإضافة إلى ضيوف الشرف من المشاركين والمتحدثين:الدكتور مختار يونس، أستاذ تربية الوجدان بالفيلم السينمائي بالمعهد العالي لفنون الطفل.والسفير رضا الطايفي سفير مصر بكوريا، الشاعر الكبير أحمد سويلم الحاصل علي جائزة الدولة في التفوق في الآداب، حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، الإعلامية حنان عيد الروائية في مجال قصص الأطفال، المفكر والكاتب محمد أبو العيون، بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين والصحفيين.