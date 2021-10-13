ندب الطب الشرعي لمعاينة جثتين برشاح شبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر بانتداب الطب الشرعي لمعاينة جثتي طالب وشخص آخر، عثر عليها داخل رشاح بمنطقة «نوى»، في شبين القناطر، وتبين من المعاينة وجود طلقات نارية في الرأس وكلفت النيابة أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية بسرعة كشف غموض الحادث والتوصل للجناة.

تحرر محضرا بالواقعة وجرى نقل الجثتين للمستشفى تحت الحراسة وبدأت أجهزة الأمن جهودها بتشكيل فريق بحث من أمن القليوبية لكشف غموض الحادث وفحص علاقات المجني عليهما للوصول للجناة.

بلاغ بالعثور علي جثتين برشاح شبين القناطر

وكانت أهالي منطقة «عزبة نفوسهم»، التابعة للوحدة المحلية لـ«نوى»، دائرة مركز شرطة شبين القناطر، عثروا على جثتين لشخصين بمياه الرشاح مصابين بطلقات نارية في الرأس وجرى نقل الجثتين لمستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضرا بالواقعة.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث

وتشكل فريق بحثي بقيادة اللواء محمد عناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وانتقلت قوات البحث الجنائي لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثتين بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

بالمعاينة والفحص تبين أن الجثة الأولي للمدعو «محمد.م.س»، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، ومقيم بنوى، مصاب بطلق ناري في الرأس، والجثة الثانية للمدعو «أيمن.ش.ع»، 44 سنة، مقيم في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مصاب بطلق ناري في الرأس.

جرى نقل الجثتين لمستشفى بنها العام وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث وسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة .