عقوبة المأذون المخالف في القانون الجديد.. إنذار وإيقاف وعزل

حدد مشروع قانون المأذونين الجديد 3 عقوبات يتمّ تطبيقها على المأذون في حالة وقوع أي مخالفة من المخالفات التي نص عليها مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب.

عقوبات المأذون

حيث نصت المادة 48 الموجودة في الفصل الرابع على «يتعين على المأذونين الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات المنفذة لهما»، كما نصت المادة 49 من القانون نفسه وفي نفس الباب على أنَّ «العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين وهي الإنذار ـ الوقوف عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، والعزل».

الفصل بتصديق من وزير العدل

ونصت المادة 50 من القانون نفسه أنَّ رئيس محكمة الأسرة من حقه مجازاة بأي من العقوبتين الأولى والثانية، بسبب ما يقع منه من مخالفات بعد التحقيق معه، ولا يقبل استقالة المأذون في أثناء فترة التحقيق، كما لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار أكثر من 3 مرات، ويحق للمأذون النظر على التحقيقات، وعلى القاضي سماع أقوال المأذون، كما لا يكون يطبق قرار الفصل النهائي إلا بعد تصديق وزير العدل عليه.

وأوضحت المادة 51 من نفس القانون والموجودة في الباب الرابع، أنَّ المأذون إذا اتهم في جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة عرض على المحكمة للنظر إلى أمر وقفه عن العمل مؤقتاً حتى انتهاء التحقيقات والفصل في التهم المقدمة إليه.

انقضاء مدة العقوبة

وتحدثت المادة 52 من القانون الجديد، عن الجزاءات التأديبية التي توقع على المأذون والتي تمحى بما يلي:

1ـ انقضاء عام في حالة الإنذار.

2ـ انقضاء 4 سنوات في حالة الإيقاف عن العمل.

وتحسب فترت المحو اعتباراً من تاريخ توقيع العقوبة، كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو، كما نصت المادة 53 من القانون نفسه، على أن الطعن على القرارات الصادرة في حق المأذونين أمام محاكم مجلس الدولة يكون وفقاً لأحكام قانون رقم 47 لسنة 1972.