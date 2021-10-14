حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 14-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الجوزاء أسلوبًا غزليًا رائعًا في الحب، إضافة إلى الطريقة الجذابة في التحدث والكلام مع شريك حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل الحظ يدعمك والوقت مناسب للتعبير عن نفسك قولا أو كتابة وتؤثر في الآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع عطارد يدعوك اليوم للمغامرة، ويمنحك قدرة على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.