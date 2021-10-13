حظك اليوم الأربعاء 13-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة علم الفلك بشكل يومي، لمعرفة ما تخبرهم به الأبراج الفلكية على جميع المستويات، وعليه توضح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لكل برج من الأبراج الفلكية الـ12، والتي تأتي ضمن الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها.

حظك اليوم برج الحمل 13-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الحمل 13-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا أردت أن تطاع فلتطالب الطرف الآخر بالمستطاع وكن واقعيا.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 13-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم برج الثور 13-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع نبتون قد يدفعك اليوم نحو التخطيط للقيام برحلة تجمعك بمن تحب.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على استنتاج واكتشاف الكثير من حولك.. وقد تميل لتنمية ممتلكات، فقط لا تغامر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تدفعك الأفلاك للاقتراب بلطف ممن تحب، وقد تكون هناك فرصة أكبر للتفاهم.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 13-10-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تدرس جيدا كل ما يعرض عليك من أمور وكن ملتزما في الأمور القانونية.

حظك اليوم برج السرطان 13-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 13-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا وطاقة وحيوية وتصر على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد 13-10-2021 على الصعيد العاطفي

لديك الكثير من الواجبات لتقوم بها وتستطيع أن ترتب أولوياتك، وتوازن بين حياتك العائلية والعاطفية.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 13-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم يعدك الفلك بدعم الكثيرين، وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم برج العذراء 13-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدعمك ويمنحك اليوم كل النشاط والطاقة والحب.

من أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية هالة سرحان، ويوافق تاريخ ميلادها 1 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 13-10-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة.. فالوضع الفلكي يستدعي الانتباه.

حظك اليوم برج الميزان 13-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.. تجنب الصدام.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 13-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

حظك اليوم برج العقرب 13-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الفلك يمدك اليوم بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 13-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك في الأمور المهنية والمادية، وراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 13-10-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بدراسة وقع كلماتك على الطرف الآخر قبل أن تتفوه بها وذلك إذا أردت إصلاحا.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 13-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع نبتون يحفز اليوم طموحاتك ومهاراتك.

حظك اليوم برج الجدي 13-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 13-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر.. احرص اليوم على الاسترخاء والاهتمام بصحتك وعدم تبديد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الدلو 13-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قاوم ميلك للعصبية، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية واعمل في صمت.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 13-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يجعلك تُحسن التصرف وتعرف كيف تكسب مساندة الجميع بسهولة.

حظك اليوم برج الحوت 13-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تناغم القمر مع نبتون يعدك بيوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.