حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 11-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تقريب وجهات النظر وإنهاء الخصومة بين الآخرين، أبرز صفات مولود برج الجوزاء الذي يتهم بالازدواجية كونها صفة أساسية في البرج، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل وانتبه لحقوقك.. فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

فينوس بمواجهة برجك.. كن صبورا وحاول أن تسترخي ولا تدع الغضب يفسد عليك حياتك ولا تقابل الحب بالجفاء.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء، لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.