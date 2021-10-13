إنقاذ 140 مهاجرا غير شرعي في قوارب متجهة من إفريقيا إلى جزر الكناري

أعلنت سلطات جزر الكناري، الأربعاء، أن منقذين من إسبانيا أنقذوا أكثر من 140 مهاجرا غير شرعي، في طريق بحري خطير للسفر من إفريقيا إلى جزر الكناري.

وقالت أجهزة طوارئ جزر الكناري إن المنقذين أنقذوا 90 مهاجرا، 47 من جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا و43 من شمال أفريقيا، من زورقين اعترضا قرب جزيرة غران كناريا.

إنقاذ أكثر من 140 مهاجرا من قوارب متجهة إلى جزر الكناري

واعتنت أجهزة الطوارئ بنحو 55 مهاجرا آخرين كلهم من دول جنوب الصحراء الكبرى بعد انتشالهم من زورق في المياه قرب جزيرة فورتفينتورا.

الجزيرتان تابعتان لجزر الكناري الإسبانية في شرق المحيط الأطلسي، والتي تبعد أقرب نقطة لها فقط 100 كيلومتر عن المغرب.

تسجيل 13118 وافدا من المهاجرين على الجزر حتى سبتمبر

وسجلت وزارة الداخلية الإسبانية 13118 وافدا من المهاجرين على الجزر هذا العام حتى 30 سبتمبر، وهو أكثر من ضعفي العدد خلال الفترة نفسها العام الماضي.