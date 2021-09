كوارث حول العالم.. حريق بمخيم مهاجرين وثوران بركان وقتلى على الحدود

شهد عدد من الدول، خلال الساعات الماضية، عدة كوارث، منها الحريق الذي اندلع في مخيم للمهاجرين في اليونان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما شهدت إسبانيا ثوران بركان في جزيرة تابعة لأرخبيل «جزر الكناري»، متسببا في أضرار مادية كبيرة، فيما شهدت الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، العثور على 4 جثث، من بينهم امرأة عراقية، وقالت السلطات البولندية، إنها من المحتمل أن تكون لمهاجرين غير شرعيين.

وسيطرت السلطات اليونانية، مساء أمس الأحد، على حريق كبير اندلع في «مخيم فاثي» للمهاجرين في جزيرة ساموس اليونانية، وقالت وزارة الهجرة في بيان إنه لا يوجد خطر على من لا يزالون في المنطقة، لأن الحريق اندلع في أكواخ مهجورة في الجانب الغربي من المخيم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتزيد مساحة المخيم عن 12 ألف متر مربع، ويحده خط مزدوج من الأسلاك الشائكة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويأوي المخيم، المقرر إغلاقه نهاية الشهر الجاري، 300 شخص في انتظار نقلهم ، اليوم الإثنين، إلى مخيم جديد مغلق افتتحه وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي في نهاية الأسبوع.

من جانبها، أشارت فرقة الإطفاء، إلى أن 13 من رجال الإطفاء بـ6 محركات كانوا يكافحون الحريق، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وكان رئيس بلدية ساموس، جرجوس ستانتزوس، قال في وقت سابق، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إنه تم إخلاء الموقع بالكامل.

According to Greek authorities 10 unaccompanied minors will be transferred to the new camp soon. Rest to an empty plot near the old camp, before being also moved there tomorrow. Same officials say the fire is now under control & there is no danger for the residents https://t.co/DVA5Teku6H