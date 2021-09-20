كوارث حول العالم.. حريق بمخيم مهاجرين وثوران بركان وقتلى على الحدود

شهد عدد من الدول، خلال الساعات الماضية، عدة كوارث، منها الحريق الذي اندلع في مخيم للمهاجرين في اليونان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما شهدت إسبانيا ثوران بركان في جزيرة تابعة لأرخبيل «جزر الكناري»، متسببا في أضرار مادية كبيرة، فيما شهدت الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، العثور على 4 جثث، من بينهم امرأة عراقية، وقالت السلطات البولندية، إنها من المحتمل أن تكون لمهاجرين غير شرعيين.

وزارة الهجرة اليونانية: الحريق اندلع في أكواخ مهجورة في الجانب الغربي من المخيم

وسيطرت السلطات اليونانية، مساء أمس الأحد، على حريق كبير اندلع في «مخيم فاثي» للمهاجرين في جزيرة ساموس اليونانية، وقالت وزارة الهجرة في بيان إنه لا يوجد خطر على من لا يزالون في المنطقة، لأن الحريق اندلع في أكواخ مهجورة في الجانب الغربي من المخيم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتزيد مساحة المخيم عن 12 ألف متر مربع، ويحده خط مزدوج من الأسلاك الشائكة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويأوي المخيم، المقرر إغلاقه نهاية الشهر الجاري، 300 شخص في انتظار نقلهم ، اليوم الإثنين، إلى مخيم جديد مغلق افتتحه وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي في نهاية الأسبوع.

من جانبها، أشارت فرقة الإطفاء، إلى أن 13 من رجال الإطفاء بـ6 محركات كانوا يكافحون الحريق، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وكان رئيس بلدية ساموس، جرجوس ستانتزوس، قال في وقت سابق، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إنه تم إخلاء الموقع بالكامل.

Fires in the old refugee camp of #Samos started at around/before 11pm. pic.twitter.com/WcMkk57J6w — Stop Fences stop φράχτες (@StopFences) September 19, 2021

According to Greek authorities 10 unaccompanied minors will be transferred to the new camp soon. Rest to an empty plot near the old camp, before being also moved there tomorrow. Same officials say the fire is now under control & there is no danger for the residents https://t.co/DVA5Teku6H — Giorgos Christides (@g_christides) September 19, 2021

العثور على 4 جثث من بينهم امرأة عراقية عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

وفي سياق متصل، قال مسؤولون من بولندا وبيلاروسيا، إنه تم العثور على 4 جثث، من بينهم امرأة عراقية عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمر في مطلع أغسطس الماضي، بفتح تحقيق في وفاة عراقي عند الحدود مع ليتوانيا، تعرض للضرب المبرح.

من جانبه، أكد حساب تابع لـ«حرس الحدود» البولندي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اكتشاف جثث 3 أشخاص في المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا، مؤكدا العثور على 8 مهاجرين منهكين في منطقة أخرى تغطيها المستنقعات قريبة من الحدود.

وقالت المتحدثة باسم «حرس الحدود» آنا ميشالسكا، لوكالة الأنباء البولندية، إن الجثث عثر عليها في 3 أماكن مختلفة ومن المحتمل أن تكون لمهاجرين غير شرعيين.

كما تم العثورعلى جثة رابعة لامرأة عراقية على الجانب البيلاروسي من الحدود، وقالت وكالة «بلتا» الحكومية نقلا عن مسؤول حرس الحدود البيلاروسي، يفجيني أوميس، إنه تم العثور على جثة امرأة على بعد متر واحد من الحدود، مضيفا إن دلائل واضحة تشير إلى أن جثة المرأة سُحبت من الجانب البولندي من الحدود.

وأشارت الوكالة البيلاروسية، إلى العثور على جثة المرأة إلى جانب 3 أطفال عراقيين تراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات على قيد الحياة، على جزء من الحدود «البولندية البيلاروسية».

من جانبه، أوضح زوج المرأة، أن حرس الحدود البولنديين اقتادوهما رغماً عنهما حفاة وتحت التهديد إلى الجانب البيلاروسي.

وكان «حرس الحدود» البولندي، قال في وقت سابق على «تويتر»، إن تم إحصاء 324 محاولة للعبور بطريقة غير شرعية من بيلاروسيا إلى بولندا، امس الاول السبت.

وكانت بولندا، فرضت في وقت سابق، حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا عند حدودها مطلع سبتمبر الجاري، كما أرسلت 2000 جندي، إلى الحدود وبدأت في بناء سياج من الأسلاك الشائكة للحد من الهجرة.

وفي الصين، جدد «المركز الوطني للأرصاد الجوية»، أمس الأحد، التحذير باللون الأصفر من العواصف المطيرة والرياح، داعيا إلى اتخاذ تدابير السلامة في مناطق متعددة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

إجلاء أكثر من2000 شخص من جزيرة «لا بالما» الإسبانية بسبب ثوران بركان

وفي إسبانيا، أجلت السلطات، أمس الأحد، أكثر من2000 شخص من جزيرة «لا بالما» التابعة لأرخبيل «جزر الكناري» في المحيط الأطلسي، نتيجة ثوران البركان «كومبري بييخا» الذي تسبب بأضرار مادية كبيرة في البلدات المجاورة.

وقال التليفزيون الإسباني الرسمي، إن الحمم البركانية تخرج من 3 فوهات، وتتجه إلى البلدات القريبة، حيث ألحقت الضرر بعدد كبير من المنازل والمزارع.

وجاء الانفجار البركاني بعد أسبوع من النشاط الزلزالي الخفيف، حيث سجل أكثر من 6 آلاف هزة أرضية جاءت أقواها بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر قبل وقوع الانفجار.

وفي سياق آخر، أعلنت الإدارة العامة لجمارك إمارة أبوظبي، إحباطها محاولة تهريب 38.70 كيلوجرام من المخدرات «الكريستال» كانت متوجهة إلى داخل الإمارات، مشيرة إلى أنه تم تسليم جميع المضبوطات وتحرير الضبطية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إطلاق نار في السعودية على سبيل المباهاة

وفي السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة «منطقة مكة المكرمة»، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف ضبطت مواطنيين اثنيين ظهرا في مقطع فيديو يتباهان بإطلاق النار في الهواء بسلاح ناري، والتباهي بذلك ونشره، وحيازة أسلحة نارية بذخيرتها، معرضين حياة الآخرين للخطر، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السيعودية «واس».

رئيس وزراء الجزائر الأسبق يمثل أمام محكمة سيدي محمد للاستماع إلى أقواله في قضية فساد

وفي الجزائر، مثل رئيس الوزراء الجزائري الأسبق نور الدين بدوي أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد بالعاصمة «الجزائر» للاستماع إلى أقواله في قضية فساد.

وقالت صحيفة «الشروق» الجزائرية، إن بدوي متهم في قضية منح عدد من الصفقات بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية ، ونهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون.