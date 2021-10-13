طالب يبتكر كرسياً لذوي الهمم بكاميرات ووحدة تحكم بالموبايل

تمكن الطالب علي محمد منصور، من مدرسة حسن أبوبكر الرسمية للغات، بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، من ابتكار كرسي متحرك لذوي الهمم والإعاقات الحركية، مزود بعوامل جديدة للأمان، ويمكن التحكم فيه من خلال كاميرات المراقبة والتليفون المحمول، لزيادة أمان مستخدمي الكرسي والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

صاحب ابتكار الكرسي المتطور يمثل القليوبية على مستوى الجمهورية

وكرم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطالب المخترع علي محمد منصور، معلناً فوزه بالمركز الأول في مسابقة المبتكر الصغير، وتصعيده لتمثبل المحافظة في المسابقة على مستوى الجمهورية، من خلال إبتكاره الخاص بتأمين كرسي ذوي الإعاقة إلكترونياً، بحضور ناصر عبد المؤمن غنيم، موجه تربية اجتماعية بإدارة القناطر الخيرية.

تجربة عملية للابتكار الجديد أمام وكيل تعليم القليوبية

وأوضح الطالب، خلال تجربة عملية للكرسي بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، انه نجح في إضافة مجموعة من التقنيات الحديثة على الكرسي، وتفعيل وحدة تحكم بالكرسي تعطي إمكانية لذوي الهمم بمتابعة حالتهم عن طريق كاميرا مثبتة في الكرسي، وفي حدوث حالة طارئة، تم إضافة إمكانية التحكم في الكرسي عن بعد عن طريق الهاتف المحمول، مما يساهم في متابعة حالة المريض ومستخدم الكرسي عن طريق ساعة إلكترونية تقيس ضغط الدم، بالإضافة لتزويد الكرسي بموتور شحن ذاتي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن العلم والارتقاء بالبحث العلمي وتنمية العقول أحد الأهداف الاستراتيجية يجب أن نلتف حوله جميعاً، باعتباره أحد أهم أولويات الدولة، مشدداً على أن الفائقين والمبتكرين هم قاطرة التنمية والتقدم في مصر، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وإقامة الجمهورية الجديدة.