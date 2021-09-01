«تعليم القليوبية» تستعد للمرحلة الثالثة من مبادرة «صنايعة مصر»

أعلن الصادق السيد، مدير عام إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن المديرية تستعد لتدشين المرحلة الثالثة لمبادرة رئيس الجمهورية «صنايعة مصر»، بالتعاون مع جامعة بنها، بهدف تدريب طلاب وخريجي التعليم الفني داخل كليات هندسة بنها، والحاسبات والمعلومات والتربية النوعية والفنون التطبيقية وكلية الزراعة بمشتهر، على صناعات متعددة، منها التبريد والتكييف والكهرباء والميكانيكا.

واوضح مدير التعليم الفني بالقليوبية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه في مجال التعليم الزراعي، سيتم التدريب على الإنتاج الحيواني واستصلاح الأراضي والإنتاج الداجني ومختلف التخصصات بالتعليم الزراعي، منوهاً إلى أن الطالب المشارك في المبادرة، يحصل على شهادة معتمدة من جامعة بنها في نهاية التدريب، للتأهيل لسوق العمل، وهوما يُعد امتداداً للمراحل السابقة، لخدمة العملية التعليمية.

كفر شكر الصناعية تطلق مبادرة مهارات الدمج في سوق العمل

في سياق متصل، نظمت مدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية العسكرية حفل إطلاق مبادرة «مهارات الدمج في سوق العمل وقيم المواطنة»، لإعداد شباب الخريجين بالتعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير فرص وظيفية لهم، في إطار إستراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفني، وربط الخريجين بسوق العمل، لتنمية مهاراتهم لإعداد جيل جديد مؤهل لمتطلبات سوق العمل، للقضاء على البطالة والنهوض بالاقتصاد المصري.

ونظمت المدرسة الصناعية دورة تدريبية لمدة 4 أيام، تضمنت تدريب الطلاب علي مهارات التوظيف، والتواصل مع سوق العمل، ومن المقرر أن يتم تكريم المتميزين في ختام الدورة، وتوزيع الجوائز عليهم، وتضمنت الدورة إعداد خريجي التعليم الفني والمهني في مجال التسويق، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

تفاصيل مبادرة الدمج في سوق العمل بكفر شكر الصناعية

أقيمت الدورة بالتعاون بين إدارة التربية العسكرية بالمدرسة والمحافظة، حيث وفرت إدارة المدرسة، برئاسة طه السيد محمد، مدير المدرسة، الجو الملائم للدورة، والتجهيزات الخاصة بالتدريب، واستقبال الخريجين للاستفادة القصوى من التدريب، بحضور قيادات التربية العسكرية بالمدرسة.

تناولت الدورة برنامج تأهيلي لتنمية قدرات وطلاب وطالبات وخريجي التعليم الفني بإدارة كفر شكر، لمواجهة سوق العمل، وأكد القائمون على البرنامج التدريبي أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية في مصر، ويفتح آفاقاً جديدة للعمل أمام الخريجين، للنهوض بمستواهم المادي والاجتماعي.