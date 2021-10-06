آيتن عامر: «المدرسة بعتت ميل تحذر بنتي من مشاهدة مسلسل لعبة الحبار»

كشفت الفنانة آيتن عامر عن تلقيها بريدا إلكترونيا من المدرسة المُقيدة بها ابنتها، يتضمن تحذيرًا من مُشاهدة المسلسل الكوري squid games «لعبة الحبار».

وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا إنه مشاهدته خطر على الأولاد».

آيتن: فكرة المسلسل بدأت في الانتشار

وأوضحت «أيتن»: «المدرسة بيطلبوا مساعدة الأهالي في السيطرة على الموضوع، لأن الفكرة بتاعة اللعبة اللى فى المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها.. المسلسل الظاهر إنه عنيف فعلًا لأن الدنيا مقلوبة بسببه».

وتدور أحداث مسلسل لعبة الحبار حول مجموعة من الأشخاص مدينين ويائسين يشاركون في سلسلة من الألعاب القتالية، على أمل الحصول على جائزة نقدية كبيرة، وحقق «هاشتاج» المسلسل على موقع «تيك توك» أكثر من 26 مليار مشاهدة، حيث ينشر المعجبون صورًا متعلقة بالعرض وتوجيه تحية لأعضاء فريق التمثيل، بما في ذلك هويون جونج.

مسلسل لعبة الحبار

مسلسل لعبة الحبار باتت من أكثر المسلسلات متابعة على شبكة «نتفليكس»، وفقًا لتصريحات تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك ومدير المحتوى في الشبكة، لذا أوضح أن البرنامج لديه فرصة جيدة جدًا ليصبح أكبر عرض على الإطلاق، وسيصنف بالتأكيد على أنه أكثر المسلسلات الأصلية -غير الإنجليزية- شهرة.

وتابع «ساراندوس»، في مؤتمر «Vox Media»: «لم نكن نتوقع ذلك من حيث شعبيته العالمية، حتى الآن يعد برنامج (Bridgerton) أكثر البرامج التليفزيونية الأصلية مشاهدة على نتفليكس في أول 28 يومًا من إصداره».