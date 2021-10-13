انتشال التميمي يصالح يسرا بـ«حضن».. وساويرس يداعبها: «وأنا كمان»

حرص انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، على مصالحة الفنانة يسرا، وذلك بعد سوء تفاهم وقع بينهما قبل أيام، بعد تصريحه بعدم قدرة المهرجان على تكريمها بدعوى أنها من أعضاء اللجنة الاستشارية للمهرجان، ما دفعها لتوجيه رسالة مطولة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للرد عليه.

وقال انتشال التميمي، على هامش المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، والمُنعقد حاليًا في المدينة الساحلية، إنه لم يقصد ازعاج يسرا بتصريحه الذي أثار جدلًا، بخاصة أنها صاحبة تأثير كبير بأفلامها.

واحتضن انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة يسرا وقبّلها، لتشكره الأخيرة على كلامه لها، حيث داعبها نجيب ساويرس قائلًا: «هو عمل كده علشان الحضن ده، وأنا كمان ليّ حضن»؛ لترد يسرا عليه بقولها: «طبعا».

تفاصيل خلاف يسرا وانتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت أزمة بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، حيث وجهت له رسالة عتاب عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بشكلٍ مفاجئ، لا سيما وأنها واحدة من أبرز المُشاركين في المهرجان منذ تأسيسه.

وقالت يسرا، في رسالتها إلى انتشال التميمي، قبل أيام، إنّها لا تنتظر تكريمًا من قبل المهرجان، إلا أن مبرراته لا أساس لها من الصحة، لا سيما وأنّ «الجونة السينمائي» كرم الفنانة هند صبري، في إحدى الدورات الماضية، رغم إنها عضو اللجنة الاستشارية العالية.

وطالبت يسرا، انتشال التميمي، بعدم الزج باسمها مجددًا، خلال حواراته الصحفية، لاسيما وإنّ كان السياق العام غير مناسب.

غياب الفنانة يسرا عن مهرجان الجونة السينمائي.. حقيقة أم شائعة؟

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا خلال اليومين الماضيين، يُفيد غياب الفنانة يسرا، عن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، على خلفية خلافها مع انتشال التميمي، وهو الأمر الذي نفته إدارة المهرجان، حيث كشفت أول أمس، عن قائمة حضور الدورة الخامسة من الفنانين، إذ تضمنت القائمة اسم الفنانة يسرا.