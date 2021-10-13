إجراء عاجل من تيك توك ضد مقاطع التحرش والتنمر.. إزالة 81 مليون فيديو

أصدرت اليوم، منصة الفيديو القصيرة الرائدة في العالم، تيك توك، تقرير الشفافية الثاني لهذا العام الذي يوضح حجم وطبيعة المحتوى والحسابات المخالفة التي تمت إزالتها من المنصة في الربع الثاني من عام 2021.

تقرير الشفافية محاولة لتعزيز نزاهة المنصة

يقدم التقرير نظرة ثاقبة على المحتوى الذي تمت إزالته لانتهاكه إرشادات المجتمع الصارمة لـ«تيك توك»، الأمر الذي يعزز المساءلة العامة للمنصة أمام المجتمع وصانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية لحماية سلامة المجتمع ونزاهة المنصة.

حذف أكثر من 81 مليون مقطع فيديو من المنصة في العالم

وأشار التقرير إلى إزالة 81,518,334 مقطع فيديو عالميًا من أبريل إلى يونيو، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي المحتوى الذي تم تحميله، ومن بين هؤلاء، تم حذف 93% في غضون 24 ساعة من النشر و94.1% قبل الإبلاغ عنها من قبل المستخدم، والإنجاز الأكبر هو اكتشاف أن 87.5% من المحتوى الذي تمت إزالته لم يحظ بأي مشاهدات.

حذف منشورات التنمر والتحرش بـ«تيك توك»

عند النظر عن كثب إلى النتائج، تمت إزالة 73.3% من المحتوى الذي يروج للتحرش والتنمر و72.9% الذي يركز على مقاطع فيديو للسلوك المحرض على الكراهية قبل الإبلاغ عنهم، وهي زيادة كبيرة مقارنًة بـ 66.2% و67% على التوالي في الربع الأول من هذا العام.

ويرجع هذا التحسين في أرقام حذف مقاطع الفيديو إلى تبني الجمع الرائد بين التكنولوجيا والإشراف على المحتوى من قبل فريق تحقيقات مخصص يستخدم لتحديد مقاطع الفيديو التي تنتهك السياسات؛ لتطبيق هذه السياسات بشكل أفضل، يتلقى مشرفو المجموعات أيضًا تدريبًا منتظمًا لتحديد المحتوى المغلوط الذي يتضمن معلومات مغايرة للواقع والإهانات والتنمر.

أعلنت المنصة أيضًا عن إعدادات محسنة لغلق التعليقات والأسئلة أثناء البث المباشر، حيث يمكن لصناع المحتوى حظر مشاهدين محددين مؤقتًا لمدة من الوقت تتراوح بين بضع ثوانٍ أو طوال مدة البث المباشر. بمجرد حظر المستخدم، ستتم أيضًا إزالة سجل تعليقات المستخدم بالكامل، بالإضافة إلى الخيار الحالي لإيقاف التعليقات أو تقييد التعليقات التي قد تكون ضارة باستخدام فلتر الكلمات الرئيسية.

قال هاني كامل، مدير المحتوى في تيك توك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «من خلال إنجازنا الأخير البالغ مليار مستخدم شهريًا، أصبح من الواضح أن الناس يأتون إلى تيك توك للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي والتواصل واكتشاف مصادر جديدة للترفيه واستكشاف كل ما هو جديد».

وتابع: «ومن أجل تعزيز بيئة آمنة ومرحبة، نسعى باستمرار لدعم إرشادات المجتمع لدينا، وإجراء تحسينات على آليات الكشف، ودعم المحتوى الإيجابي والملهم. وتتواصل جهودنا لإصلاح هذه المشكلات الهامة لمجتمعنا، ونهدف بهذه الضوابط الجديدة زيادة تمكين صانعي المحتوى والجماهير على حد سواء للاستمتاع بتجربة آمنة ومسلية وممتعة على تيك توك».

وأوضح: «بالإضافة إلى إزالة المحتوى السلبي، يُمكّن تيك توك المستخدمين من تخصيص تجربتهم مع مجموعة من الأدوات والموارد، بما في ذلك الطرق الفعالة لتصفية التعليقات على محتواهم، وحذف تعليقات متعددة أو الإبلاغ عنها في نفس الوقت، وحظر الحسابات بشكل جماعي».

يذكر أن في الآونة الأخيرة، قدمت مطالبات لحث المستخدمين على التفكير في تأثير كلماتهم قبل نشر تعليقات غير لائقة أو منتهكة، وبالفعل قد أثبت هذا فاعليته حيث قام أربعة من كل 10 أشخاص بسحب تعليقاتهم أو تعديلها.