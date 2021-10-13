أسعار المراتب 2021 وأنواعها.. تصل لـ7500 جنيه

زادت عمليات البحث مؤخرًا عن أسعار المراتب 2021 وأنواعها، خاصة من قبل المقبلين على الزواج، والذين يبحثون عن الأنواع والأسعار المتاحة، لتحديد الأفضل لهم من حيث الجودة والراحة والسعر المناسب لإمكاناتهم المالية، خاصة في ظل تواجد الكثير العلامات التجارية.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، تستعرض أسعار المراتب 2021 وأنواعها، وفقا للمواقع التجارية الإلكترونية الشهيرة، وعدد من المواقع الخاصة بالمراتب، وذلك في السطور التالية.

أسعار المراتب 2021 وأنواعها

وجاءت أنواع وأسعار المراتب 2021، بحسب المواقع التجارية، كالآتي:

مراتب السوست المنفصلة

وتعتبر من أكثر الأنواع انتشارًا، حيث تتكون من سوست كربونية ومنفصلة، وتعمل كل واحدة منها على ضمان توزيع أفضل لوزن الجسم، وأخذ شكل انحناءات الجسم خلال النوم. ويتراوح سعرها بين 1000 إلى 4000 جنيه.

مراتب السوست المتصلة

تتكون من سوست متصلة متشابكة مع بعضها البعض، بحيث تجعل المرتبة تبدو كقطعة واحدة، وتتميز بوجود ارتفاعات مختلفة، لكن لها تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الوزن الثقيل، لذلك يجب اختيارها ضمن الأنوع الأقل مرونة. ويتراوح سعرها من 400 إلى 2500 جنيه.

مراتب الميموري فوم

من أجود أنواع المراتب، لذلك سعرها مرتفع قليلا عن باقي الأنواع، حيث يتم صناعة المرتبة من مادة الميموري فوم التي تتكون من مادة البولي يورثين، ومن مميزتها أنها تزيد من كثافة المرتبة وتمنح شعورا بالراحة، كما أنها معروفة باسم المراتب الطبية، التي تدعم مرضى العمود الفقري للبقاء في وضع مناسب.

ويبدأ سعر هذه المرتبة من 1700 إلى 5000 جنيه.

مراتب الاسفنج المضغوط

يعتبر من أفضل المراتب الطبية، لمن يعانون من مشاكل الظهر، وآلام العمود الفقري أو الانزلاق الغضروفي، وذلك بسبب صلابتها التي تساعد على استقامة العمود الفقري، وينصح باستخدامها للأطفال وكبار السن. ويصل سعر هذا النوع من المراتب إلى 7500 جنيه.