أئمة ليبيا من «الأزهر»: مصر دعمتنا في محنتنا ودول أخرى أرسلت مرتزقة

أشاد وفد من أئمة وعلماء ليبيا استقبله الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بدور المؤسسة العريقة في مواجهة الإرهاب، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، للمشاركة في ورشة العمل التدريبية التي نظمها إدارة الفروع الخارجية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برئاسة أحمد فوزي مدير المكاتب الخارجية.

مشيخة الأزهر

عقدت الورشة تحت عنوان «دور أئمة ليبيا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي» بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع أكاديمية الأزهر لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة، وتنسيق وإشراف وحضور الشيخ أكرم الجراري، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي فرع ليببا.

جامعة الأزهر ترحب بالوفد الليبي

رحب رئيس الجامعة بأئمة وعلماء ليبيا الشقيقة، قائلاً: «أهلاً وسهلاً بكم في بلدكم الأول مكرر مصر الأزهر كما يقول ويؤكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف». ووعد رئيس الجامعة بتقديم الدعم الكامل لهذه الوجوه الطيبة المباركة قائلًا: «صدوركم وعاء لحفظ القرآن الكريم بارك الله فيكم وحفظكم وحفظ الله ليبيا الشقيقة وإن شاء الله قريبًا تعود كما كانت من قبل».

برقية شكر من علماء ليبيا إلى مصر

بعث أئمة وعلماء ليبيا الشقيقة ببرقية شكر إلى الدولة المصرية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدين أن رغم المحن التي عايشتها ليبيا كان هناك الدعم الكامل من مصر، في الوقت الذي كانت فيه دول ترسل مرتزقه إلى ليبيا، كما قدموا الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية كلها.

وطالب وفد الأئمة الليبي، بعقد بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر والجامعة الأسمرية الإسلامية بـ ليبيا، مؤكدًا على أن منهج الأزهر هو صمام الأمان للأمة كلها.

وفي ختام اللقاء، وزّع الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، الهدايا على وفد العلماء والأئمة، كما كرّم الطفل الحارس الحافظ للقرآن الكريم، وقام بإعطائه «القرآن الكريم» كـ هدية، ومنحه شهادة تقدير من فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، والتقاط الصور التذكارية.