فتح باب تعديل الترشيح لطلاب الأزهر الجدد ومستنفذي الرسوب والمعادلات غدا

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، في بيان اليوم، أنّ الجامعة قررت فتح باب التقديم إلكترونيا وتعديل الترشيح أمام الطلاب الجدد ومستنفذي الرسوب والمعادلات غدا للفئات التالية:

1- تعديل الترشيح والتحويلات من صباح الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2021م.

2- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة.

3- المعادلات وتخصص القراءات.

4- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنوات وذلك في الفترة من 12 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2021 وذلك على الرابط من هنا.

جامعة الأزهر: لن يتم الالتفات لطلبات خارج هذه المواعيد

وطالب الشربيني، الطلاب المعنيين، بالالتزام بالتقديم في المواعيد المقررة، حيث لن يتم الالتفات لأي طلبات ترد بعد هذه المواعيد، ولا إلى الطلبات الورقية.

وكان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أعلن انتهاء مراجعة أسماء طلاب كليات «الطب البشري، طب الأسنان، الهندسة الزراعية، الهندسة، الإعلام، اللغات والترجمة، التجارة، اللغة العربية، وأصول الدين»، الذين سيجري تسكينهم بالمدن الجامعية «بنين»، وإتاحتها عبر موقع الجامعة.

جدول زمني للتسكين في المدن الجامعية بالأزهر

ولفت المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، إلى أنّه جرى وضع جدول زمني للتسكين بداية من الأحد، بتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز فرق نهائية، والإثنين الماضي جرى تسكين ممتاز فرق النقل، والطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا فرق نهائية، تقرر تسكينهم يوم الثلاثاء، والحاصلين على تقدير جيد جدا فرق النقل تقرر تسكينهم يوم الأربعاء.

تنسيق جامعة الأزهر 2021

وأُعلنت نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها الفنية للعام الجامعي الجديد 2021-2022، وبلغ إجمالي عدد طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول والثاني 75178 طالبا وطالبة، موضحا أنّ الحد الأدنى لكليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة بلغ 627 درجة، وكليتي طب بنين وبنات جامعة الأزهر بدمياط بلغ 625 درجة، وكليتي طب بنين وبنات جامعة الأزهر بأسيوط 622 درجة.