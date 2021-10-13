التحقيق مع أم وعشيقها بتهمة قتل طفلتها في الشرقية

تباشر نيابة كفر صقر برئاسة المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية التحقيق مع سيدة ورجل تربطهما علاقة غير شرعية بتهمة قتل طفلتها الرضيعة، أثر التعدي عليها بالضرب خلال مشاجرة بين الم وعشيقها.

وكانت النيابة أصدرت قبل عدة أيام قرارا بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت لهما تهمة القتل العمد على أن يراعى التجديد لهما في الموعد القانوني، وجاري عرضهما على النيابة اليوم لاستئناف التحقيقات والنظر في تجديد حبسهما على ذمة القضية.

مشاجرة بين الأم وعشيقها

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة كفر صقر بمصرع رضيعة تُدعى «رحمة م.»، 8 أشهر، إثر التعدي عليها بالضرب.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين والدة الطفلة، وتُدعى «نوسة.ر.ح.ع»، 26 سنة، ربة منزل، ورجل تربطها به علاقة غير شرعية، يُدعى «حسن.م.ع.م»، 24 سنة، عاطل، حيث تبين أن الأم متزوجة، وزوجها محبوس على ذمة إحدى القضايا.

الاعتداء على الطفلة بالضرب وإدعاء الأم سقوطها من أعلى السرير

وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، حدثت مشادة بين الأم وعشيقها، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، وأثناء قيام الأخير بالتعدي على الأولى بالضرب، وكانت تحمل طفلتها، تم التعدي على الطفلة بالضرب أيضاً، ما أدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ، وقاما بنقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها وادعت الأم في البداية أن طفلتها الرضيعة كانت نائمة على السرير، وسقطت فجأة على الأرض، فيما كشفت التحقيقات زيف ادعائها.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الأم ووعشيقها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.