وكيل تعليم جنوب سيناء يشيد بإجراءات المدارس لمجابهة كورونا

أثنى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، على الإجراءات الاحترازية التي يجري تطبيقها في كافة المدارس منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، طبقاً لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مشيراً إلى أن هناك تباعد بين الطلاب داخل الفصل، والالتزام بارتداء الكمامة.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم إلى مدرسة الزهور الثانوية للبنات، ضمن الجولات الميدانية لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد 2021/ 2022، حيث شهد طابور الصباح بالمدرسة.

«عقل» يستقبل لجنة وزارية لتفقد سير العملية التعليمية بجنوب سيناء

وفي نفس السياق، استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم لجنة المتابعة بالوزارة، بحضور الدكتور مصطفى أشرف، رئيس لجنة المتابعة، وأحمد إبراهيم، عضو اللجنة، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء، بحضور آمال صبحي، مدير المدرسة، ومعلمي ومعلمات المدرسة.

وخلال كلمته، هنأ وكيل الوزارة الطالبات وهيئة التدريس بالمدرسة بالعام الدراسي الجديد، كما رحب بأعضاء اللجنة، مثمناً جهدهم وتحملهم عناء السفر للاطمئنان على العملية التعليمية بالمحافظة، كما شدد وكيل الوزارة على حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الاطمئنان على بداية الدراسة للعام الجديد بشكل منضبط.

«عقل»: مدرسة الزهور صرح تعليمي متميز بتفوق طالباتها

وأعرب «عقل» عن سعادته بمدرسة الزهور الثانوية، باعتبارها صرحاً تعليمياً متميزا بطالباته المتفوقات، موجهاً التهنئة لطالبات المدرسة اللاتي انتقلن إلى الجامعة، متمنياً لهن تحقيق أهدافهن، كما جدد الترحيب بطالبات الصف الأول الثانوي بالمدرسة، مؤكداً لهن أن المنظومة الجديدة في صالحهن، موجهاً بالالتزام بنصائح أساتذتهن، والبعد عن كل ما يشتت انتباههن.

وكيل تعليم جنوب سيناء: النظام الجديد للثانوية العامة آمن يخاطب العقل

وأضاف وكيل تعليم جنوب سيناء أن النظام الجديد هو نظام آمن، يضمن للعقل البشري أن يتمتع بكل ما وهبه الله به من قدرات، لا التركيز على قدرة واحدة وهي الحفظ، وإنما ينميها إلى الفهم والتحليل والاستنتاج وتوليد الأفكار، حتى الوصول للإبداع، لافتاً إلى تجارب العقول النيرة في العالم أجمع، والتي اتخذت هذا المنهج طريقها، وتابع أن الدولة المصرية حريصة على أن يكون أبناؤها في منافسة مع تلك النظم التعليمية الجديدة وتطبيق أفضلها.

لجنة المتابعة تشارك الطالبات تحية العلم قبل مغادرة المدرسة

ومن ناحيته، وجه الدكتور مصطفى أشرف، رئيس لجنة المتابعة الشكر والتقدير إلى القائمين على التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أنه لمس جهداً كبيراً وأثراً واضحاً للعاملين بالعملية التعليمية بالمحافظة، إضافة لروح الفريق، معرباً عن سعادته بما وجده من وعي وإدراك لأهمية العملية التعليمية، مشيداً بتلك الروح من حب العمل والحرص عليه، وحرص الضيوف على مشاركة طالبات المدرسة تحية العلم قبل مغادرة المدرسة.