سفينة عملاقة بحمولة 23 ألف حاوية تعبر قناة السويس لأول مرة

شهدت قناة السويس، اليوم الأربعاء، عبور سفينة الحاويات العملاقة «إيفر آكت»، ضمن سفن قافلة الجنوب العابرة من القناة، في أول رحلة عبور لها من المجرى الملاحي، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

«ربيع» ينيب كبير المرشدين للترحيب بالسفينة

وأناب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الربان إلهامي إسماعيل البابلي، كبير مرشدين ممتاز، والربان أحمد عبد المنعم فراج، كبير مرشدين أول، للصعود على متن السفينة والترحيب بطاقمها، وتقديم هدية تذكارية لربانها، وفقاً للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة تجاه السفن التي تعبر القناة لأول مرة.

السفينة أكبر سفن الحاويات في العالم

ويبلغ الطول الكلي للسفينة 400 متر، بعرض 61,5 متر، وبغاطس 16.40 متر، بحمولة 23 ألف و992 حاوية مكافئة، بإجمالي حمولة كلية قدرها 241 ألف طن.

وتعتبر السفينة من أكبر سفن الحاويات في العالم، ضمن 12 سفينة ضخمة مملوكة للخط الملاحي «إيفرجرين»، تم تشييدها ضمن 6 سفن في كوريا، إلى جانب 6 سفن عملاقة أخرى بنفس الحمولة في الصين.

قناة السويس توقع عقد اتفاق مع شركة سيمنس العالمية

وفي وقت سابق الأربعاء، وقعت هيئة قناة السويس عقد اتفاق مع شركة «سيمنس» العالمية، لتعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمليات الصناعية والتحول الرقمي والتطوير.

وشهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الباجوري، المدير التنفيذي لشركة «سيمنس - مصر»، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة مراسم توقيع البروتوكول.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن بروتوكول التعاون المشترك ينص على دراسة سبل التعاون في مجال تقديم خدمات التدريب، من قبل شركة «سيمنس»، لتطوير ورفع كفاءة الكوادر الفنية بالهيئة من مهندسين وفنيين.